https://uz.sputniknews.ru/20230525/uzbekistan-eaes-torgovlya-raschety-v-natsvalyutax-35354542.html

Узбекистан продолжит работу по развитию расчетов в нацвалютах – Мирзиёев

Узбекистан продолжит работу по развитию расчетов в нацвалютах – Мирзиёев

Президент Узбекистана сделал ряд важных заявлений в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

2023-05-25T19:40+0500

2023-05-25T19:40+0500

2023-05-25T20:04+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

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мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Узбекистан продолжит работу над развитием взаимных расчетов со странами ЕАЭС в национальных валютах. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Президент Узбекистана также отметил, что принятое соглашение Евразийского экономического совета о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами поможет увеличить товарооборот Узбекистана со странами союза.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в 2020 году.

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