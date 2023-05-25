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Узбекистан продолжит работу по развитию расчетов в нацвалютах – Мирзиёев
Узбекистан продолжит работу по развитию расчетов в нацвалютах – Мирзиёев
Президент Узбекистана сделал ряд важных заявлений в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
2023-05-25T19:40+0500
2023-05-25T19:40+0500
2023-05-25T20:04+0500
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узбекистан
еаэс
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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Узбекистан продолжит работу над развитием взаимных расчетов со странами ЕАЭС в национальных валютах. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Президент Узбекистана также отметил, что принятое соглашение Евразийского экономического совета о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами поможет увеличить товарооборот Узбекистана со странами союза.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в 2020 году.
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узбекистан еаэс расчеты в нацвалютах мирзиёев заседание высшего евразийского экономического совета увеличение товарооборота
узбекистан еаэс расчеты в нацвалютах мирзиёев заседание высшего евразийского экономического совета увеличение товарооборота
Узбекистан продолжит работу по развитию расчетов в нацвалютах – Мирзиёев
19:40 25.05.2023 (обновлено: 20:04 25.05.2023)
Президент Узбекистана сделал ряд важных заявлений в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Узбекистан продолжит работу над развитием взаимных расчетов со странами ЕАЭС в национальных валютах. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Узбекистан в качестве наблюдателя в ЕАЭС продолжает участвовать в многосторонних мероприятиях и проектах… Продолжим также работу по развитию взаиморасчётов в национальных валютах", - сказал он.
Президент Узбекистана также отметил, что принятое соглашение Евразийского экономического совета о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами поможет увеличить товарооборот Узбекистана со странами союза.
" Узбекистан готов к продолжению совместной работы по упрощению торговых процедур и созданию условий для кардинального увеличения объема товарооборота между нашими странами, - отметил Шавкат Мирзиёев. - В этих целях, в Узбекистане полностью завершена подготовительная работа по гармонизации национальных технических регламентов с нормами ЕАЭС", - напомнил он.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в 2020 году.