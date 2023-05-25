https://uz.sputniknews.ru/20230525/uzbekistan-prodaja-alkogolya-tabaka-povyshenie-vozrasta-35354097.html

Узбекистанцы младше 21 года не смогут покупать табак и алкоголь – почему

Узбекистанцы младше 21 года не смогут покупать табак и алкоголь – почему

Новые правила вступят в силу уже в августе.

2023-05-25T19:30+0500

2023-05-25T19:30+0500

2023-05-25T19:40+0500

узбекистан

общество

табак

алкоголь

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане запретили продажу табака и алкоголя людям младше 21 года.Соответствующий документ уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. В силу он вступит через три месяца после публикации.Закон ограничивает распространение табака и алкоголя. Теперь эти товары нельзя продавать в детских магазинах, аптеках, на территории больниц и поликлиник, школ и вузов, спортивных сооружений, а также ж/д и автовокзалов, аэропортов и станций метрополитена (за исключением магазинов беспошлинной торговли).Кроме того, табачную и алкогольную продукцию запрещается продавать через интернет и доставки.Еще одним нововведением стало сокращение расстояния между точками продажи и образовательными, спортивными, религиозными учреждениями. Оно уменьшилось с 200 до 100 метров.Также закон запрещает продажу табачной и алкогольной продукции без упаковки, поштучно, со вскрытой упаковкой и в наборе с другими товарами.На этикетке каждого изделия должно быть прописано медицинское предупреждение о вреде данного товара. Обязательные требования к упаковке и маркировке табачной продукции начнут действовать через девять месяцев.

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