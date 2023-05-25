https://uz.sputniknews.ru/20230525/uzbekistan-prodaja-alkogolya-tabaka-povyshenie-vozrasta-35354097.html
Узбекистанцы младше 21 года не смогут покупать табак и алкоголь – почему
Узбекистанцы младше 21 года не смогут покупать табак и алкоголь – почему
Новые правила вступят в силу уже в августе.
2023-05-25T19:30+0500
2023-05-25T19:30+0500
2023-05-25T19:40+0500
узбекистан
общество
табак
алкоголь
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане запретили продажу табака и алкоголя людям младше 21 года.Соответствующий документ уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. В силу он вступит через три месяца после публикации.Закон ограничивает распространение табака и алкоголя. Теперь эти товары нельзя продавать в детских магазинах, аптеках, на территории больниц и поликлиник, школ и вузов, спортивных сооружений, а также ж/д и автовокзалов, аэропортов и станций метрополитена (за исключением магазинов беспошлинной торговли).Кроме того, табачную и алкогольную продукцию запрещается продавать через интернет и доставки.Еще одним нововведением стало сокращение расстояния между точками продажи и образовательными, спортивными, религиозными учреждениями. Оно уменьшилось с 200 до 100 метров.Также закон запрещает продажу табачной и алкогольной продукции без упаковки, поштучно, со вскрытой упаковкой и в наборе с другими товарами.На этикетке каждого изделия должно быть прописано медицинское предупреждение о вреде данного товара. Обязательные требования к упаковке и маркировке табачной продукции начнут действовать через девять месяцев.
узбекистан
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2023
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан общество табак алкоголь повышение возраста
узбекистан общество табак алкоголь повышение возраста
Узбекистанцы младше 21 года не смогут покупать табак и алкоголь – почему
19:30 25.05.2023 (обновлено: 19:40 25.05.2023)
В августе вступят в силу новые правила покупки-продажи алкогольной и табачной продукции.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане запретили продажу табака и алкоголя людям младше 21 года.
Соответствующий документ
уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. В силу он вступит через три месяца после публикации.
Закон ограничивает распространение табака и алкоголя. Теперь эти товары нельзя продавать в детских магазинах, аптеках, на территории больниц и поликлиник, школ и вузов, спортивных сооружений, а также ж/д и автовокзалов, аэропортов и станций метрополитена (за исключением магазинов беспошлинной торговли).
Кроме того, табачную и алкогольную продукцию запрещается продавать через интернет и доставки.
Еще одним нововведением стало сокращение расстояния между точками продажи и образовательными, спортивными, религиозными учреждениями. Оно уменьшилось с 200 до 100 метров.
Также закон запрещает продажу табачной и алкогольной продукции без упаковки, поштучно, со вскрытой упаковкой и в наборе с другими товарами.
На этикетке каждого изделия должно быть прописано медицинское предупреждение о вреде данного товара. Обязательные требования к упаковке и маркировке табачной продукции начнут действовать через девять месяцев.