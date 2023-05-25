https://uz.sputniknews.ru/20230525/vladimir-putin-rossiya-eaes-uzbekistan-tadjikistan-35352704.html

Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с Узбекистаном и Таджикистаном

Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с Узбекистаном и Таджикистаном

Путин: Узбекистан и Таджикистан будут увеличивать сотрудничество ч ЕАЭС.

2023-05-25T18:36+0500

2023-05-25T18:36+0500

2023-05-25T18:36+0500

в мире

владимир путин

еаэс

узбекистан

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/19/35350767_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_502934a38e3fb300616ad98ceb43f259.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин уверен, что страны ЕАЭС, Узбекистан и Таджикистан будут наращивать сотрудничество, передает РИА Новости.Российский лидер выступил сегодня на заседании Евразийского экономического союза. В мероприятии также приняли участие президенты Узбекистана и Таджикистана – Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Они подключились к заседанию через видеоНапомним, ЕАЭС – это международная экономическая организация. Ее главными целями выступают свобода передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. В ЕАЭС входят: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Узбекистан выступает в роли наблюдателя при союзе.

узбекистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика в мире владимир путин россия еаэс таджикистан узбекистан