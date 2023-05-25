https://uz.sputniknews.ru/20230525/vladimir-putin-rossiya-eaes-uzbekistan-tadjikistan-35352704.html
Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с Узбекистаном и Таджикистаном
Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с Узбекистаном и Таджикистаном
Путин: Узбекистан и Таджикистан будут увеличивать сотрудничество ч ЕАЭС.
2023-05-25T18:36+0500
2023-05-25T18:36+0500
2023-05-25T18:36+0500
в мире
владимир путин
еаэс
узбекистан
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/19/35350767_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_502934a38e3fb300616ad98ceb43f259.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин уверен, что страны ЕАЭС, Узбекистан и Таджикистан будут наращивать сотрудничество, передает РИА Новости.Российский лидер выступил сегодня на заседании Евразийского экономического союза. В мероприятии также приняли участие президенты Узбекистана и Таджикистана – Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Они подключились к заседанию через видеоНапомним, ЕАЭС – это международная экономическая организация. Ее главными целями выступают свобода передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. В ЕАЭС входят: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Узбекистан выступает в роли наблюдателя при союзе.
узбекистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/19/35350767_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_27c7af27941ec3d1264d5054bff3cf5a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика в мире владимир путин россия еаэс таджикистан узбекистан
политика в мире владимир путин россия еаэс таджикистан узбекистан
Путин рассказал о сотрудничестве ЕАЭС с Узбекистаном и Таджикистаном
Президент России выразил уверенность в том, что Узбекистана и Таджикистана будут увеличивать сотрудничество со странами ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин уверен, что страны ЕАЭС, Узбекистан и Таджикистан будут наращивать сотрудничество, передает РИА Новости
.
Российский лидер выступил сегодня на заседании Евразийского экономического союза. В мероприятии также приняли участие президенты Узбекистана и Таджикистана – Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Они подключились к заседанию через видео
"Хочу выразить уверенность, что ваши страны будут наращивать продуктивное и многоплановое сотрудничество с пятёркой. Символично, что наша встреча проходит в канун празднования дня Евразийского экономического союза 29 мая, учреждённого решением высшего совета в прошлом году и знаменующего общую приверженность государств ЕАЭС к дальнейшему развитию интеграции", - отметил Путин.
Напомним, ЕАЭС – это международная экономическая организация. Ее главными целями выступают свобода передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. В ЕАЭС входят: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Узбекистан выступает в роли наблюдателя при союзе.