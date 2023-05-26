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Дождь в горах: погода в Узбекистане 26 мая
Дождь в горах: погода в Узбекистане 26 мая
На всей территории республики будет сухая и жаркая погода.
2023-05-26T05:00+0500
2023-05-26T05:00+0500
погода
погода в узбекистане
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. По всей территории Узбекистана 26 мая ожидается ясная погода, лишь небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Лишь в горных районах могут пройти дожди.Температура воздуха днем:
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узбекистан прогноз погоды 26 мая погода узгидромет без осадков переменная облачность температура воздуха
узбекистан прогноз погоды 26 мая погода узгидромет без осадков переменная облачность температура воздуха

Дождь в горах: погода в Узбекистане 26 мая

05:00 26.05.2023
© unsplash.com/Scott GoodwillЖаркая погода
Жаркая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© unsplash.com/Scott Goodwill
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На всей территории республики будет сухая и жаркая погода.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. По всей территории Узбекистана 26 мая ожидается ясная погода, лишь небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Лишь в горных районах могут пройти дожди.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области— 28-33 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 25-30 градусов;
Предгорные и горные районы — 15-20 градусов тепла.
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