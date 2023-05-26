https://uz.sputniknews.ru/20230526/dojd-v-gorax-pogoda-v-uzbekistane-26-maya-35359357.html

Дождь в горах: погода в Узбекистане 26 мая

Дождь в горах: погода в Узбекистане 26 мая

На всей территории республики будет сухая и жаркая погода.

2023-05-26T05:00+0500

2023-05-26T05:00+0500

2023-05-26T05:00+0500

погода

погода в узбекистане

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. По всей территории Узбекистана 26 мая ожидается ясная погода, лишь небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Лишь в горных районах могут пройти дожди.Температура воздуха днем:

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узбекистан прогноз погоды 26 мая погода узгидромет без осадков переменная облачность температура воздуха