Дождь в горах: погода в Узбекистане 26 мая
На всей территории республики будет сухая и жаркая погода.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. По всей территории Узбекистана 26 мая ожидается ясная погода, лишь небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Лишь в горных районах могут пройти дожди.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области— 28-33 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 25-30 градусов;
Предгорные и горные районы — 15-20 градусов тепла.