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https://uz.sputniknews.ru/20230526/gol-futbolist-sbornaya-uzbekistan-abbosbek-fayzullayev-35389105.html
Кому посвятил гол футболист сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев — видео
Кому посвятил гол футболист сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев — видео
Свой гол Аббосбек посвятил человеку, который всегда поддерживал его и учил добиваться успехов в спорте
2023-05-26T17:07+0500
2023-05-26T18:17+0500
узбекистан
чемпионат мира по футболу
видео
аббосбек файзуллаев
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В матче против Новой Зеландии игрок молодежной сборной Узбекистана по футболу Аббосбек Файзуллаев, забив мяч в ворота соперников, показал на камеру футболку с изображением своего покойного дяди Кахрамона Сарибаева, затем поцеловал ее и посмотрел в небо, посвящая гол ему.Дядя привез девятилетнего Аббосбека из Сырдарьи в Ташкент и познакомил с футболом. Маленький Аббос начал заниматься в футбольной академии и долгое время жил в доме дяди, который всегда поддерживал его и учил добиваться успехов в спорте.Это не единственная трогательная история, связанная с Аббосбеком Файзуллаевым. После полуфинального матча чемпионата Азии между молодежными сборными Узбекистана и Южной Кореи на стадионе "Бунёдкор" 15 марта на поле неожиданно выбежал мальчик и, несмотря на старания стюардов, успел добежать до своего кумира — Аббосбека, и обнять его. Ребенок получил футболку, в которой выступал Файзуллаев.В настоящее время Аббосбек Файзуллаев в составе молодежной сборной Узбекистана принимает участие в чемпионате мира U20 в Аргентине. 27 мая команде предстоит последняя решающая игра в групповом этапе против Гватемалы.
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узбекистан футбол футболист аббосбек файзуллаев сырдарья ташкент кахрамон сарибаев
узбекистан футбол футболист аббосбек файзуллаев сырдарья ташкент кахрамон сарибаев

Кому посвятил гол футболист сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев — видео

17:07 26.05.2023 (обновлено: 18:17 26.05.2023)
© Футбольная ассоциация УзбекистанаАббосбек Файзуллаев
Аббосбек Файзуллаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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Свой гол Аббосбек посвятил человеку, который всегда поддерживал его и учил добиваться успехов в спорте. Подробнее — в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В матче против Новой Зеландии игрок молодежной сборной Узбекистана по футболу Аббосбек Файзуллаев, забив мяч в ворота соперников, показал на камеру футболку с изображением своего покойного дяди Кахрамона Сарибаева, затем поцеловал ее и посмотрел в небо, посвящая гол ему.
Дядя привез девятилетнего Аббосбека из Сырдарьи в Ташкент и познакомил с футболом. Маленький Аббос начал заниматься в футбольной академии и долгое время жил в доме дяди, который всегда поддерживал его и учил добиваться успехов в спорте.
Это не единственная трогательная история, связанная с Аббосбеком Файзуллаевым. После полуфинального матча чемпионата Азии между молодежными сборными Узбекистана и Южной Кореи на стадионе "Бунёдкор" 15 марта на поле неожиданно выбежал мальчик и, несмотря на старания стюардов, успел добежать до своего кумира — Аббосбека, и обнять его. Ребенок получил футболку, в которой выступал Файзуллаев.
В настоящее время Аббосбек Файзуллаев в составе молодежной сборной Узбекистана принимает участие в чемпионате мира U20 в Аргентине. 27 мая команде предстоит последняя решающая игра в групповом этапе против Гватемалы.
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