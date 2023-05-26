https://uz.sputniknews.ru/20230526/gol-futbolist-sbornaya-uzbekistan-abbosbek-fayzullayev-35389105.html

Кому посвятил гол футболист сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев — видео

Кому посвятил гол футболист сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев — видео

Свой гол Аббосбек посвятил человеку, который всегда поддерживал его и учил добиваться успехов в спорте

2023-05-26T17:07+0500

2023-05-26T17:07+0500

2023-05-26T18:17+0500

узбекистан

чемпионат мира по футболу

видео

аббосбек файзуллаев

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В матче против Новой Зеландии игрок молодежной сборной Узбекистана по футболу Аббосбек Файзуллаев, забив мяч в ворота соперников, показал на камеру футболку с изображением своего покойного дяди Кахрамона Сарибаева, затем поцеловал ее и посмотрел в небо, посвящая гол ему.Дядя привез девятилетнего Аббосбека из Сырдарьи в Ташкент и познакомил с футболом. Маленький Аббос начал заниматься в футбольной академии и долгое время жил в доме дяди, который всегда поддерживал его и учил добиваться успехов в спорте.Это не единственная трогательная история, связанная с Аббосбеком Файзуллаевым. После полуфинального матча чемпионата Азии между молодежными сборными Узбекистана и Южной Кореи на стадионе "Бунёдкор" 15 марта на поле неожиданно выбежал мальчик и, несмотря на старания стюардов, успел добежать до своего кумира — Аббосбека, и обнять его. Ребенок получил футболку, в которой выступал Файзуллаев.В настоящее время Аббосбек Файзуллаев в составе молодежной сборной Узбекистана принимает участие в чемпионате мира U20 в Аргентине. 27 мая команде предстоит последняя решающая игра в групповом этапе против Гватемалы.

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