https://uz.sputniknews.ru/20230526/karakalpakstan-muynak-ekstrim-ralli-start-35372263.html

На высохшем дне Арала стартовало экстремальное ралли — фото, видео

На высохшем дне Арала стартовало экстремальное ралли — фото, видео

Участники прокатятся на авто и мотоциклах по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы более 400 км.

2023-05-26T13:08+0500

2023-05-26T13:08+0500

2023-05-26T14:08+0500

узбекистан

каракалпакстан

муйнак

ралли

аральское море

общество

россия

трасса

соревнования

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35370794_0:173:2730:1709_1920x0_80_0_0_2a11412fb4b51b6896d4706201833dd3.jpg

МУЙНАК, 26 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана начались международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak, сообщает корреспондент Sputnik. Автогонщиков, туристов и зрителей ждет насыщенная программа.Она включает автопробег, мотокросс, мастер-классы и гастрономические представления от шеф-поваров Каракалпакстана, показы одежды национальных брендов и вечерние концерты электронной музыки.Гонщикам предстоит проехать по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы составляет более 400 км.В Rally Muynak участвуют более 150 спортсменов из стран Центральной Азии и России.Они финишируют 27 мая в 14.00.

узбекистан

каракалпакстан

муйнак

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан каракалпакстан муйнак ралли аральское море россия трасса соревнования автомобили мотоцикл общество фото видео