https://uz.sputniknews.ru/20230526/karakalpakstan-muynak-ekstrim-ralli-start-35372263.html
На высохшем дне Арала стартовало экстремальное ралли — фото, видео
На высохшем дне Арала стартовало экстремальное ралли — фото, видео
Участники прокатятся на авто и мотоциклах по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы более 400 км.
2023-05-26T13:08+0500
2023-05-26T13:08+0500
2023-05-26T14:08+0500
узбекистан
каракалпакстан
муйнак
ралли
аральское море
общество
россия
трасса
соревнования
автомобили
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МУЙНАК, 26 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана начались международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak, сообщает корреспондент Sputnik. Автогонщиков, туристов и зрителей ждет насыщенная программа.Она включает автопробег, мотокросс, мастер-классы и гастрономические представления от шеф-поваров Каракалпакстана, показы одежды национальных брендов и вечерние концерты электронной музыки.Гонщикам предстоит проехать по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы составляет более 400 км.В Rally Muynak участвуют более 150 спортсменов из стран Центральной Азии и России.Они финишируют 27 мая в 14.00.
узбекистан
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан каракалпакстан муйнак ралли аральское море россия трасса соревнования автомобили мотоцикл общество фото видео
узбекистан каракалпакстан муйнак ралли аральское море россия трасса соревнования автомобили мотоцикл общество фото видео
На высохшем дне Арала стартовало экстремальное ралли — фото, видео
13:08 26.05.2023 (обновлено: 14:08 26.05.2023)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Участники проедут на авто и мотоциклах по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы — более 400 км.
МУЙНАК, 26 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана начались международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak, сообщает корреспондент Sputnik.
Автогонщиков, туристов и зрителей ждет насыщенная программа.
Она включает автопробег, мотокросс, мастер-классы и гастрономические представления от шеф-поваров Каракалпакстана, показы одежды национальных брендов и вечерние концерты электронной музыки.
Гонщикам предстоит проехать по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы составляет более 400 км.
В Rally Muynak участвуют более 150 спортсменов из стран Центральной Азии и России.
Они финишируют 27 мая в 14.00.