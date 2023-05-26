Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230526/karakalpakstan-muynak-ekstrim-ralli-start-35372263.html
На высохшем дне Арала стартовало экстремальное ралли — фото, видео
На высохшем дне Арала стартовало экстремальное ралли — фото, видео
Участники прокатятся на авто и мотоциклах по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы более 400 км.
2023-05-26T13:08+0500
2023-05-26T14:08+0500
узбекистан
каракалпакстан
муйнак
ралли
аральское море
общество
россия
трасса
соревнования
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35370794_0:173:2730:1709_1920x0_80_0_0_2a11412fb4b51b6896d4706201833dd3.jpg
МУЙНАК, 26 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана начались международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak, сообщает корреспондент Sputnik. Автогонщиков, туристов и зрителей ждет насыщенная программа.Она включает автопробег, мотокросс, мастер-классы и гастрономические представления от шеф-поваров Каракалпакстана, показы одежды национальных брендов и вечерние концерты электронной музыки.Гонщикам предстоит проехать по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы составляет более 400 км.В Rally Muynak участвуют более 150 спортсменов из стран Центральной Азии и России.Они финишируют 27 мая в 14.00.
узбекистан
каракалпакстан
муйнак
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35370794_0:101:2274:1806_1920x0_80_0_0_8459e96cbf9545c4336e61c3f018ebde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан каракалпакстан муйнак ралли аральское море россия трасса соревнования автомобили мотоцикл общество фото видео
узбекистан каракалпакстан муйнак ралли аральское море россия трасса соревнования автомобили мотоцикл общество фото видео

На высохшем дне Арала стартовало экстремальное ралли — фото, видео

13:08 26.05.2023 (обновлено: 14:08 26.05.2023)
© Sputnik/Элина БекназароваМеждународные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
Международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
Подписаться на
НовостиTelegram
Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Участники проедут на авто и мотоциклах по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы — более 400 км.
МУЙНАК, 26 мая — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана начались международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Элина БекназароваМеждународные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
Международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Международные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
© Sputnik/Элина Бекназарова
Автогонщиков, туристов и зрителей ждет насыщенная программа.
© Sputnik/Элина БекназароваМеждународные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
Международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Международные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
© Sputnik/Элина Бекназарова
Она включает автопробег, мотокросс, мастер-классы и гастрономические представления от шеф-поваров Каракалпакстана, показы одежды национальных брендов и вечерние концерты электронной музыки.
© Sputnik/Элина БекназароваМеждународные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
Международные экстремальные автомобильные соревнования Rally Muynak. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Международные экстремальные автомобильные соревнования "Rally Muynak".
© Sputnik/Элина Бекназарова
Гонщикам предстоит проехать по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Общая протяженность гоночной трассы составляет более 400 км.
В Rally Muynak участвуют более 150 спортсменов из стран Центральной Азии и России.
Они финишируют 27 мая в 14.00.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0