Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230526/mirziyoev-park-obschenie-naselenie-foto-video-35417061.html
Мирзиёев пообщался с детьми в парке Гафура Гуляма – фото, видео
Мирзиёев пообщался с детьми в парке Гафура Гуляма – фото, видео
Президент посетил один из ташкентских парков.
2023-05-26T22:57+0500
2023-05-26T22:57+0500
политика
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
население
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35414647_0:60:1154:709_1920x0_80_0_0_5127fe06f1f7c0fb6ef6ec92a9624944.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщался с людьми, которых встретил во время прогулки в парке культуры и отдыха имени Гафура Гуляма, передает пресс-служба президента.Во время беседы с детьми политик тепло поприветствовал ребят и выразил им наилучшие пожелания.Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Ташкенте ежедневно посещает в среднем 60 тыс. человек в день, до реконструкции это число было в два раза меньше.В 2019 году парк сдали в аренду иностранной компании. Так, за последние четыре года там установили 43 новых аттракциона и создали более 300 рабочих мест. В общей сложности на ремонтно-строительные работы потратили на $12 млн.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35414647_65:0:1090:769_1920x0_80_0_0_8c2f6b310dd9c905c5df1b43cc4954b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика общество узбекистан шавкат мирзиев население парк культуры и отдыха имени гафура гуляма ташкент
политика общество узбекистан шавкат мирзиев население парк культуры и отдыха имени гафура гуляма ташкент

Мирзиёев пообщался с детьми в парке Гафура Гуляма – фото, видео

22:57 26.05.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент посетил один из ташкентских парков, где встретился с местными жителями.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщался с людьми, которых встретил во время прогулки в парке культуры и отдыха имени Гафура Гуляма, передает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во время беседы с детьми политик тепло поприветствовал ребят и выразил им наилучшие пожелания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Ташкенте ежедневно посещает в среднем 60 тыс. человек в день, до реконструкции это число было в два раза меньше.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
В 2019 году парк сдали в аренду иностранной компании. Так, за последние четыре года там установили 43 новых аттракциона и создали более 300 рабочих мест. В общей сложности на ремонтно-строительные работы потратили на $12 млн.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0