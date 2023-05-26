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Мирзиёев пообщался с детьми в парке Гафура Гуляма – фото, видео
Мирзиёев пообщался с детьми в парке Гафура Гуляма – фото, видео
Президент посетил один из ташкентских парков.
2023-05-26T22:57+0500
2023-05-26T22:57+0500
2023-05-26T22:57+0500
политика
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шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщался с людьми, которых встретил во время прогулки в парке культуры и отдыха имени Гафура Гуляма, передает пресс-служба президента.Во время беседы с детьми политик тепло поприветствовал ребят и выразил им наилучшие пожелания.Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Ташкенте ежедневно посещает в среднем 60 тыс. человек в день, до реконструкции это число было в два раза меньше.В 2019 году парк сдали в аренду иностранной компании. Так, за последние четыре года там установили 43 новых аттракциона и создали более 300 рабочих мест. В общей сложности на ремонтно-строительные работы потратили на $12 млн.
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политика общество узбекистан шавкат мирзиев население парк культуры и отдыха имени гафура гуляма ташкент
политика общество узбекистан шавкат мирзиев население парк культуры и отдыха имени гафура гуляма ташкент
Мирзиёев пообщался с детьми в парке Гафура Гуляма – фото, видео
Президент посетил один из ташкентских парков, где встретился с местными жителями.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщался с людьми, которых встретил во время прогулки в парке культуры и отдыха имени Гафура Гуляма, передает пресс-служба президента.
Во время беседы с детьми политик тепло поприветствовал ребят и выразил им наилучшие пожелания.
Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Ташкенте ежедневно посещает в среднем 60 тыс. человек в день, до реконструкции это число было в два раза меньше.
В 2019 году парк сдали в аренду иностранной компании. Так, за последние четыре года там установили 43 новых аттракциона и создали более 300 рабочих мест. В общей сложности на ремонтно-строительные работы потратили на $12 млн.