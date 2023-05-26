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Узбекистан планирует принять Аграрный форум в формате “ЕАЭС плюс”

Узбекистан планирует принять Аграрный форум в формате “ЕАЭС плюс”

Шавкат Мирзиёев сделал ряд важных заявлений в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

2023-05-26T08:26+0500

2023-05-26T08:26+0500

2023-05-26T08:26+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

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мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Важность расширения сотрудничества между странами ЕАЭС в области продовольственной безопасности отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба главы республики.Для этого он предложил- стимулировать активное замещение импорта сельхозтоваров и продуктов питания продукцией, производимой в государствах Евразийского экономического союза, обеспечить полноценное функционирование “зеленых” коридоров, в том числе “Евразийского Агроэкспресса”.По словам лидера Узбекистана, важно поддерживать совместное проведение научно-прикладных исследований и внедрение инноваций, всесторонне содействовать деятельности и поощрять развитие кооперационных связей представителей агробизнеса стран ЕАЭС.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С мая 2018 года наблюдателем при ЕАЭС является Молдова. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в 2020 году.

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