Ничего себе! 12 кадров охраны мировых лидеров

Президент России Борис Ельцин осматривает достопримечательности Самарканда во время своего визита в Узбекистан в 1992 году.
Президент России Борис Ельцин осматривает достопримечательности Самарканда во время своего визита в Узбекистан в 1992 году.
Президент США Билл Клинтон и Федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер перед саммитом "Большой восьмерки" в Кельне.
Президент США Билл Клинтон и Федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер перед саммитом "Большой восьмерки" в Кельне.
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Исламабаде во время визита в Иран в 2022 году.
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Исламабаде во время визита в Иран в 2022 году.
Президент СССР Михаил Горбачев общается с жителями Свердловской области в апреле 1990 года. От толпы президента отделяют простые милиционеры.
Президент СССР Михаил Горбачев общается с жителями Свердловской области в апреле 1990 года. От толпы президента отделяют простые милиционеры.
Президент США Барак Обама машет рукой на прощание в правительственном аэропорту "Внуково-2" во время визита в Россию.
Президент США Барак Обама машет рукой на прощание в правительственном аэропорту "Внуково-2" во время визита в Россию.
Президент России Владимир Путин и королева Великобритании Елизавета под охраной королевских гвардейцев отправляются в Букингемский дворец.
Президент России Владимир Путин и королева Великобритании Елизавета под охраной королевских гвардейцев отправляются в Букингемский дворец.
Кортеж Дмитрия Медведева следует в Кремль для проведения церемонии инаугурации третьего президента страны.
Кортеж Дмитрия Медведева следует в Кремль для проведения церемонии инаугурации третьего президента страны.
Самолет президента РФ Дмитрия Медведева охраняется вооруженной полицией в аэропорту Цюриха во время визита президента в Швейцарию в 2009 году.
Самолет президента РФ Дмитрия Медведева охраняется вооруженной полицией в аэропорту Цюриха во время визита президента в Швейцарию в 2009 году.
Охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытается оградить его от неизвестного, прорвавшегося на трибуну во время церемонии инаугурации.
Охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытается оградить его от неизвестного, прорвавшегося на трибуну во время церемонии инаугурации.
Сотрудники правоохранительных органов Аргентины патрулируют территорию проведения саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе, на который в 2018 году собрались мировые лидеры, в том числе и Владимир Путин.
Сотрудники правоохранительных органов Аргентины патрулируют территорию проведения саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе, на который в 2018 году собрались мировые лидеры, в том числе и Владимир Путин.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон около резиденции на Даунинг-стрит, которая круглосуточно охраняется полицией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон около резиденции на Даунинг-стрит, которая круглосуточно охраняется полицией.
Сотрудники Национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для охраны церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена в январе 2021 года.
Сотрудники Национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для охраны церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена в январе 2021 года.