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https://uz.sputniknews.ru/20230526/nichego-sebe-12-kadrov-oxrany-mirovyx-liderov--35329500.html
Ничего себе! 12 кадров охраны мировых лидеров
Ничего себе! 12 кадров охраны мировых лидеров
Как выглядят эти "люди в черном" – в нашей фотоленте.
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фото президент охрана безопасность охрана президентов
фото президент охрана безопасность охрана президентов

Ничего себе! 12 кадров охраны мировых лидеров

21:16 26.05.2023 (обновлено: 21:18 26.05.2023)
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НовостиTelegram
Управлять государством – работа не только сложная, но и опасная. У каждого мирового лидера есть своя охрана, которая обеспечивает безопасность и сохраняет полную секретность. Как выглядят эти "люди в черном" – в нашей фотоленте.
© Sputnik / Дмитрий Донской

Президент России Борис Ельцин осматривает достопримечательности Самарканда во время своего визита в Узбекистан в 1992 году.

Президент России Борис Ельцин осматривает достопримечательности Самарканда во время своего визита в Узбекистан в 1992 году. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дмитрий Донской

Президент России Борис Ельцин осматривает достопримечательности Самарканда во время своего визита в Узбекистан в 1992 году.

© Sputnik / Владимир Родионов

Президент США Билл Клинтон и Федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер перед саммитом "Большой восьмерки" в Кельне.

Президент США Билл Клинтон и Федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер перед саммитом &quot;Большой восьмерки&quot; в Кельне. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Владимир Родионов

Президент США Билл Клинтон и Федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер перед саммитом "Большой восьмерки" в Кельне.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Исламабаде во время визита в Иран в 2022 году.

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Исламабаде во время визита в Иран в 2022 году. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Исламабаде во время визита в Иран в 2022 году.

© Sputnik / Юрий Сомов

Президент СССР Михаил Горбачев общается с жителями Свердловской области в апреле 1990 года. От толпы президента отделяют простые милиционеры.

Президент СССР Михаил Горбачев общается с жителями Свердловской области в апреле 1990 года. От толпы президента отделяют простые милиционеры. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Юрий Сомов

Президент СССР Михаил Горбачев общается с жителями Свердловской области в апреле 1990 года. От толпы президента отделяют простые милиционеры.

© Sputnik / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Президент США Барак Обама машет рукой на прощание в правительственном аэропорту "Внуково-2" во время визита в Россию.

Президент США Барак Обама машет рукой на прощание в правительственном аэропорту &quot;Внуково-2&quot; во время визита в Россию. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Михаил Фомичев
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Президент США Барак Обама машет рукой на прощание в правительственном аэропорту "Внуково-2" во время визита в Россию.

© Sputnik / Алексей Панов

Президент России Владимир Путин и королева Великобритании Елизавета под охраной королевских гвардейцев отправляются в Букингемский дворец.

Президент России Владимир Путин и королева Великобритании Елизавета под охраной королевских гвардейцев отправляются в Букингемский дворец. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Алексей Панов

Президент России Владимир Путин и королева Великобритании Елизавета под охраной королевских гвардейцев отправляются в Букингемский дворец.

© Sputnik / Сергей Гунеев

Кортеж Дмитрия Медведева следует в Кремль для проведения церемонии инаугурации третьего президента страны.

Кортеж Дмитрия Медведева следует в Кремль для проведения церемонии инаугурации третьего президента страны. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Сергей Гунеев

Кортеж Дмитрия Медведева следует в Кремль для проведения церемонии инаугурации третьего президента страны.

© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Самолет президента РФ Дмитрия Медведева охраняется вооруженной полицией в аэропорту Цюриха во время визита президента в Швейцарию в 2009 году.

Самолет президента РФ Дмитрия Медведева охраняется вооруженной полицией в аэропорту Цюриха во время визита президента в Швейцарию в 2009 году. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Михаил Климентьев
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Самолет президента РФ Дмитрия Медведева охраняется вооруженной полицией в аэропорту Цюриха во время визита президента в Швейцарию в 2009 году.

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанк

Охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытается оградить его от неизвестного, прорвавшегося на трибуну во время церемонии инаугурации.

Охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытается оградить его от неизвестного, прорвавшегося на трибуну во время церемонии инаугурации. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытается оградить его от неизвестного, прорвавшегося на трибуну во время церемонии инаугурации.

© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сотрудники правоохранительных органов Аргентины патрулируют территорию проведения саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе, на который в 2018 году собрались мировые лидеры, в том числе и Владимир Путин.

Сотрудники правоохранительных органов Аргентины патрулируют территорию проведения саммита &quot;Группы двадцати&quot; в Буэнос-Айресе, на который в 2018 году собрались мировые лидеры, в том числе и Владимир Путин. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Сотрудники правоохранительных органов Аргентины патрулируют территорию проведения саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе, на который в 2018 году собрались мировые лидеры, в том числе и Владимир Путин.

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон около резиденции на Даунинг-стрит, которая круглосуточно охраняется полицией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон около резиденции на Даунинг-стрит, которая круглосуточно охраняется полицией. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон около резиденции на Даунинг-стрит, которая круглосуточно охраняется полицией.

© Sputnik / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Сотрудники Национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для охраны церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена в январе 2021 года.

Сотрудники Национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для охраны церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена в январе 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дмитрий Паршин
/
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Сотрудники Национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для охраны церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена в январе 2021 года.

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