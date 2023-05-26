Ничего себе! 12 кадров охраны мировых лидеров

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Управлять государством – работа не только сложная, но и опасная. У каждого мирового лидера есть своя охрана, которая обеспечивает безопасность и сохраняет полную секретность. Как выглядят эти "люди в черном" – в нашей фотоленте.