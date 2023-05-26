https://uz.sputniknews.ru/20230526/olimpiyskiy-komitet-uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-sport-35404664.html

Какие виды спорта Узбекистан будет развивать вместе с Россией

Какие виды спорта Узбекистан будет развивать вместе с Россией

Узбекистан и Россия договорились о сотрудничестве в развитии спорта

2023-05-26T18:59+0500

2023-05-26T18:59+0500

2023-05-26T19:08+0500

спорт

узбекистан

россия

национальный олимпийский комитет узбекистана

камолиддин эргашев

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Узбекистан сотрудничает с российскими специалистами в развитии ряда видов спорта, рассказал Sputnik директор департамента международных связей НОК Камолиддин Эргашев.Вчера олимпийские комитеты Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом в области массового спорта для достижения высоких результатов на международных соревнованиях.Кроме того, в документе прописано, что страны готовы продвигать основные принципы и ценности олимпизма, а также развивать сотрудничества в социальной сфере.Напомним, планируется, что спортсмены из Узбекистана и России примут участие во Вторых играх стран СНГ, которые пройдут в Минске.

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