Какие виды спорта Узбекистан будет развивать вместе с Россией
18:59 26.05.2023 (обновлено: 19:08 26.05.2023)
Узбекистан и Россия подписали меморандум о совместном развитии спорта. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Узбекистан сотрудничает с российскими специалистами в развитии ряда видов спорта, рассказал Sputnik директор департамента международных связей НОК Камолиддин Эргашев.
"В России есть сильные сборные почти во всех видах спорта. Поэтому мы рассматриваем сотрудничество с российскими специалистами в области развития индивидуальных видов спорта. Например, борьбы, фехтования, игрового спорта, волейбола, баскетбола, а также зимних видов спорта", — сказал эксперт.
Вчера олимпийские комитеты Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом в области массового спорта для достижения высоких результатов на международных соревнованиях.
"Олимпийские комитеты Узбекистана и России намерены сотрудничать в рамках данного меморандума на основе принципов взаимного уважения, равноправия, соблюдения принципов "честной игры" в спорте, отсутствия дискриминации по признаку пола, расы, религии, языка, социального статуса, национального или социального происхождения", - сказал Эргашев.
Кроме того, в документе прописано, что страны готовы продвигать основные принципы и ценности олимпизма, а также развивать сотрудничества в социальной сфере.
Напомним, планируется, что спортсмены из Узбекистана и России примут участие во Вторых играх стран СНГ, которые пройдут в Минске.