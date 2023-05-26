https://uz.sputniknews.ru/20230526/predprinimateli-kontrol-bezrabotitsa-maxalli-mirziyoev-vizit-35414288.html
Предприниматели возьмут шефство над безработными в махаллях – Мирзиёев
Предприниматели возьмут шефство над безработными в махаллях – Мирзиёев
Мирзиёев посмотрел результаты благоустройства махалли в Чиланзарском районе.
2023-05-26T22:30+0500
2023-05-26T22:30+0500
2023-05-26T22:30+0500
политика
ташкент
шавкат мирзиёев
предприниматели
безработица
махалля
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Передовые предприниматели возьмут шефство над безработными в махаллях, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в махаллю Катта Чилонзор-3.Также Мирзиёев рассказал о программах по запросам населения, которые реализуются в махаллях. Результаты работы этих программ можно наблюдать на примере Катта Чилонзор-3.В ходе благоустройства махалли отреставрировали обновили облик здания схода граждан, 52 многоквартирных домов, дорог, а также установили новые детские площадки и аллею.Отдельное внимание при благоустройстве уделили зелени – были высажены деревья, базилик, бархатцы и заложены газоны.Кроме того, на набережной канала Анхор сделали отдельные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Также для удобства населения обновили электроподстанция, трансформатор и кабели низкого напряжения.Во время визита президент пообщался с местными жителями, включая представителей старшего поколения и членов схода граждан.Всего власти выделили 115 млрд сумов на благоустройство и решение социальных вопросов в махаллях Чиланзарского района.
ташкент
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политика ташкент щавкат мирзиёев предприниматели безработица махалля
политика ташкент щавкат мирзиёев предприниматели безработица махалля
Предприниматели возьмут шефство над безработными в махаллях – Мирзиёев
Президент Узбекистана посетил махаллю в Чиланзарсокм районе, где посмотрел результаты благоустройства территории.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Передовые предприниматели возьмут шефство над безработными в махаллях, заявил
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в махаллю Катта Чилонзор-3.
"Знаете, мы начали работать по новой системе в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения. В этом процессе передовые предприниматели возьмут шефство над безработными в махаллях. В Чиланзарском районе нам предстоит обеспечить занятость 10 тысяч безработных граждан", - сказал президент
Также Мирзиёев рассказал о программах по запросам населения, которые реализуются в махаллях. Результаты работы этих программ можно наблюдать на примере Катта Чилонзор-3.
В ходе благоустройства махалли отреставрировали обновили облик здания схода граждан, 52 многоквартирных домов, дорог, а также установили новые детские площадки и аллею.
Отдельное внимание при благоустройстве уделили зелени – были высажены деревья, базилик, бархатцы и заложены газоны.
Кроме того, на набережной канала Анхор сделали отдельные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Также для удобства населения обновили электроподстанция, трансформатор и кабели низкого напряжения.
Во время визита президент пообщался с местными жителями, включая представителей старшего поколения и членов схода граждан.
"Как вам известно, все наши начинания мы осуществляем непосредственно в махалле. Если махалля благоустроена, если семьи живут мирно и благополучно, будут и рост, и развитие. Именно поэтому мы наделяем этот институт дополнительными полномочиями. Сегодня махалля становится реальной силой по сокращению бедности, решению проблем занятости, вопросов молодежи и женщин, а главное, сохранению мира в махалле, - отметил политик
Всего власти выделили 115 млрд сумов на благоустройство и решение социальных вопросов в махаллях Чиланзарского района.