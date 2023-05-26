https://uz.sputniknews.ru/20230526/predprinimateli-kontrol-bezrabotitsa-maxalli-mirziyoev-vizit-35414288.html

Предприниматели возьмут шефство над безработными в махаллях – Мирзиёев

Предприниматели возьмут шефство над безработными в махаллях – Мирзиёев

Мирзиёев посмотрел результаты благоустройства махалли в Чиланзарском районе.

2023-05-26T22:30+0500

2023-05-26T22:30+0500

2023-05-26T22:30+0500

политика

ташкент

шавкат мирзиёев

предприниматели

безработица

махалля

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Передовые предприниматели возьмут шефство над безработными в махаллях, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в махаллю Катта Чилонзор-3.Также Мирзиёев рассказал о программах по запросам населения, которые реализуются в махаллях. Результаты работы этих программ можно наблюдать на примере Катта Чилонзор-3.В ходе благоустройства махалли отреставрировали обновили облик здания схода граждан, 52 многоквартирных домов, дорог, а также установили новые детские площадки и аллею.Отдельное внимание при благоустройстве уделили зелени – были высажены деревья, базилик, бархатцы и заложены газоны.Кроме того, на набережной канала Анхор сделали отдельные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Также для удобства населения обновили электроподстанция, трансформатор и кабели низкого напряжения.Во время визита президент пообщался с местными жителями, включая представителей старшего поколения и членов схода граждан.Всего власти выделили 115 млрд сумов на благоустройство и решение социальных вопросов в махаллях Чиланзарского района.

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