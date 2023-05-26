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https://uz.sputniknews.ru/20230526/umerla-tantsovschitsa-narodnaya-artistka-kizlarxon-dustmuxammedova-uzbekistan-35362561.html
Умерла известная танцовщица Узбекистана
Умерла известная танцовщица Узбекистана
В возрасте 77 лет скончалась народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухаммедова, создавшая собственную школу узбекского танца
2023-05-26T09:50+0500
2023-05-26T09:55+0500
узбекистан
танцовщица
танец
ташкент
кизлархон дустмухамедова
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Умерла известная танцовщица, народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухаммедова. Ей было 77 лет, сообщает министерство культуры и туризма. Кизлархон Дустмухаммедова родилась 25 октября 1946 года в Ташкенте. В 1965 году окончила Ташкентский государственный университет, а в 1977-м — Ташкентский государственный театрально-художественный институт (ныне Государственный институт искусств и культуры).Трудовую деятельность начала в 1965-м солисткой балета Государственной филармонии Узбекистана имени М. Кари-Якубова и работала там до 1989 года. Позже работала в театре-студии "Узбекистан" (1989 –1991), преподавала на кафедре народной музыки Ташкентского государственного института культуры (1991 – 1995), была худруком национальной труппы классического танца при Международном благотворительном фонде "Олтин мерос" (1999 – 2005).Кизлархон Дустмухамедова — лирическая танцовщица. Для танцев артистки характерно богатство изящных движений. Известны такие танцы в ее исполнении, как "Гузал", "Тонг маликаси", "Гузал тонг", "Интизор", "Бухоро юлдузи", "Севги таронаси", "Нозли" и многие другие. Артистка также участвовала в телефильме "Шашмаком" (1972), ставила узбекские танцы в ансамбле "Танавор" (Сиэтл, США). С гастролями посетила США, Ливию, Францию, Германию, Тунис. В 1985 году о ее творчестве снят фильм "Нафосат гульдастаси". В 2000 году Кизлархон Дустмухаммедова награждена орденом "Эл-юрт хурмати".
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узбекистан умерла танцовщица кизлархон дустмухаммедова 77 лет узбекский танец школа танца гастроли
узбекистан умерла танцовщица кизлархон дустмухаммедова 77 лет узбекский танец школа танца гастроли

Умерла известная танцовщица Узбекистана

09:50 26.05.2023 (обновлено: 09:55 26.05.2023)
© Министерство культуры и туризма УзбекистанаКизлархон Дустмухаммедова
Кизлархон Дустмухаммедова - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Министерство культуры и туризма Узбекистана
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В возрасте 77 лет скончалась народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухаммедова, создавшая собственную школу узбекского танца.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Умерла известная танцовщица, народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухаммедова. Ей было 77 лет, сообщает министерство культуры и туризма.
Кизлархон Дустмухаммедова родилась 25 октября 1946 года в Ташкенте. В 1965 году окончила Ташкентский государственный университет, а в 1977-м — Ташкентский государственный театрально-художественный институт (ныне Государственный институт искусств и культуры).
© Министерство культуры и туризма УзбекистанаКизлархон Дустмухаммедова
Кизлархон Дустмухаммедова - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Кизлархон Дустмухаммедова
© Министерство культуры и туризма Узбекистана
Трудовую деятельность начала в 1965-м солисткой балета Государственной филармонии Узбекистана имени М. Кари-Якубова и работала там до 1989 года. Позже работала в театре-студии "Узбекистан" (1989 –1991), преподавала на кафедре народной музыки Ташкентского государственного института культуры (1991 – 1995), была худруком национальной труппы классического танца при Международном благотворительном фонде "Олтин мерос" (1999 – 2005).
Кизлархон Дустмухамедова — лирическая танцовщица. Для танцев артистки характерно богатство изящных движений. Известны такие танцы в ее исполнении, как "Гузал", "Тонг маликаси", "Гузал тонг", "Интизор", "Бухоро юлдузи", "Севги таронаси", "Нозли" и многие другие.
© Министерство культуры и туризма УзбекистанаКизлархон Дустмухаммедова
Кизлархон Дустмухаммедова - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Кизлархон Дустмухаммедова
© Министерство культуры и туризма Узбекистана
Артистка также участвовала в телефильме "Шашмаком" (1972), ставила узбекские танцы в ансамбле "Танавор" (Сиэтл, США).
С гастролями посетила США, Ливию, Францию, Германию, Тунис. В 1985 году о ее творчестве снят фильм "Нафосат гульдастаси".
В 2000 году Кизлархон Дустмухаммедова награждена орденом "Эл-юрт хурмати".
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