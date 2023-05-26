https://uz.sputniknews.ru/20230526/vystavka-tashkent-unikalnyy-yuvelirnyy-ukrasheniya-35373406.html
Какие уникальные украшения показывают на выставке в Ташкенте
Какие уникальные украшения показывают на выставке в Ташкенте
В экспозиции представили изделия из золота, серебра, драгоценных камней и даже изготовленные на 3D-принтере. 26.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-26T13:39+0500
2023-05-26T13:39+0500
2023-05-26T14:43+0500
узбекистан
ташкент
выставка
ювелирные украшения
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Ташкенте открылась первая международная ювелирная выставка UZBEK JEWELLERY FAIR-2023, сообщает корреспондент Sputnik. В числе участников — ведущие мировые ювелирные бренды. Россию представляют ювелиры из Костромы, Санкт-Петербурга и Москвы.Участники выставки показывают изделия из золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга. А также из пластика и золота, изготовленные на 3D принтере.Есть антикварные украшения и коллекции наручных часов. Грузинские ювелиры показывают уникальные авторские украшения.Но один из самых ярких экспонатов — точная копия украшения времен Кушанского царства. Его обнаружили при раскопках древнего городища Дальверзин-тепа.Его цена почти 14 млн сумов.В выставке принимают участие компании из более чем 20-ти стран.Она проходит в столичном Дворце творчества молодежи с 26 до 28 мая.
узбекистан
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан, ташкент, выставка, ювелирные украшения
узбекистан, ташкент, выставка, ювелирные украшения
Какие уникальные украшения показывают на выставке в Ташкенте
13:39 26.05.2023 (обновлено: 14:43 26.05.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
В экспозиции представили изделия из золота, серебра, драгоценных камней и даже изготовленные на 3D-принтере.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Ташкенте открылась первая международная ювелирная выставка UZBEK JEWELLERY FAIR-2023, сообщает корреспондент Sputnik.
В числе участников — ведущие мировые ювелирные бренды. Россию представляют ювелиры из Костромы, Санкт-Петербурга и Москвы.
Участники выставки показывают изделия из золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга. А также из пластика и золота, изготовленные на 3D принтере.
Есть антикварные украшения и коллекции наручных часов. Грузинские ювелиры показывают уникальные авторские украшения.
Но один из самых ярких экспонатов — точная копия украшения времен Кушанского царства. Его обнаружили при раскопках древнего городища Дальверзин-тепа.
Его цена почти 14 млн сумов.
В выставке принимают участие компании из более чем 20-ти стран.
Она проходит в столичном Дворце творчества молодежи с 26 до 28 мая.