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ЧМ по футболу U-20: самые яркие моменты матча Узбекистан – Гватемала — видео
ЧМ по футболу U-20: самые яркие моменты матча Узбекистан – Гватемала — видео
Матч сборной Узбекистана с командой Гватемалы
2023-05-27T10:40+0500
2023-05-27T10:40+0500
2023-05-27T10:40+0500
узбекистан
молодежная сборная узбекистана
чемпионат мира по футболу
2023 fifa u-20 world cup
спорт
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Завершился третий матч сборной Узбекистана в групповом этапе чемпионата мира по футболу среди молодежных команд U-20. Сборная республики обыграла соперников из Гватемалы.Самые яркие и захватывающие моменты матча смотрите на видео.Напомним, чемпионат мира по футболу U-20 проходит с 20 мая по 11 июня в Аргентине.Всего в групповом этапе турнира принимают участие молодежные сборные 24 стран. Узбекистан попал в группу А. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Среди узбекистанцев гол забил Махмуд Махамаджонов.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли вничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.27 мая команда республики встретилась со сборной Гватемалы. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Узбекистана. Нематжонов оформил дубль на 9-й и 21-й минутах матча.
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видео чемпионат мира по футболу среди молодежных команд u-20 узбекистан гватемала группа а аргентина все голы
видео чемпионат мира по футболу среди молодежных команд u-20 узбекистан гватемала группа а аргентина все голы
ЧМ по футболу U-20: самые яркие моменты матча Узбекистан – Гватемала — видео
Сегодня ночью прошла игра между сборными Узбекистана и Гватемалы. Предлагаем вам насладиться самыми яркими моментами захватывающего матча на видео.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Завершился третий матч сборной Узбекистана в групповом этапе чемпионата мира по футболу среди молодежных команд U-20. Сборная республики обыграла соперников из Гватемалы.
Самые яркие и захватывающие моменты матча смотрите на видео.
Напомним, чемпионат мира по футболу U-20 проходит с 20 мая по 11 июня в Аргентине.
Всего в групповом этапе турнира принимают участие молодежные сборные 24 стран. Узбекистан попал в группу А. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.
21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Среди узбекистанцев гол забил Махмуд Махамаджонов.
23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли вничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.
27 мая команда республики встретилась со сборной Гватемалы. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Узбекистана. Нематжонов оформил дубль на 9-й и 21-й минутах матча.