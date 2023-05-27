https://uz.sputniknews.ru/20230527/chm-u-20-samye-yarkie-momenty-uzbekistan-gvatemala-video-35399128.html

ЧМ по футболу U-20: самые яркие моменты матча Узбекистан – Гватемала — видео

ЧМ по футболу U-20: самые яркие моменты матча Узбекистан – Гватемала — видео

Матч сборной Узбекистана с командой Гватемалы

2023-05-27T10:40+0500

2023-05-27T10:40+0500

2023-05-27T10:40+0500

узбекистан

молодежная сборная узбекистана

чемпионат мира по футболу

2023 fifa u-20 world cup

спорт

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Завершился третий матч сборной Узбекистана в групповом этапе чемпионата мира по футболу среди молодежных команд U-20. Сборная республики обыграла соперников из Гватемалы.Самые яркие и захватывающие моменты матча смотрите на видео.Напомним, чемпионат мира по футболу U-20 проходит с 20 мая по 11 июня в Аргентине.Всего в групповом этапе турнира принимают участие молодежные сборные 24 стран. Узбекистан попал в группу А. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Среди узбекистанцев гол забил Махмуд Махамаджонов.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли вничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.27 мая команда республики встретилась со сборной Гватемалы. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Узбекистана. Нематжонов оформил дубль на 9-й и 21-й минутах матча.

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