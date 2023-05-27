https://uz.sputniknews.ru/20230527/festival-dippredstavitelstva-uzbekistan-natsionalnyy-blyudo-35429484.html
Вкусный фестиваль: дипмиссии в Узбекистане представили свои национальные блюда
Вкусный фестиваль: дипмиссии в Узбекистане представили свои национальные блюда
Каждый желающий мог поближе познакомиться с национальной кухней России, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, Египта
2023-05-27T16:45+0500
2023-05-27T16:45+0500
2023-05-27T18:17+0500
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россотрудничество
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повар
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В столичном Центральном парке им. Мирзо Улугбека прошел XIX Фестиваль культурных традиций и национальных блюд среди дипломатических представительств, сообщает Русский дом в Ташкенте. Повара из Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии и Египта, Среднего Востока и стран Европы приготовили свои самые знаменитые блюда и предлагали их посетителям парка. Также прошли выступления вокальных и танцевальных коллективов, которые представляли страны, участвовавшие в фестивале. Россию представлял народный ансамбль танца "Эдельвейс" под руководством Юлии Колдаковой. Кроме того, на площадке российского посольства и Представительства Россотрудничества в Узбекистане все желающие могли попробовать знаменитые русские пирожки, пельмени и блины с рыбой.
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узбекистан россия национальные блюда традиции фестиваль культурные традиции дипломатические представительства повар центральная азия юго-восточная азия индия египет средний восток европа
узбекистан россия национальные блюда традиции фестиваль культурные традиции дипломатические представительства повар центральная азия юго-восточная азия индия египет средний восток европа
Вкусный фестиваль: дипмиссии в Узбекистане представили свои национальные блюда
16:45 27.05.2023 (обновлено: 18:17 27.05.2023)
Каждый желающий мог поближе познакомиться с национальной кухней России, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, Египта.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
В столичном Центральном парке им. Мирзо Улугбека прошел XIX Фестиваль культурных традиций и национальных блюд среди дипломатических представительств, сообщает Русский дом
в Ташкенте.
Повара из Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии и Египта, Среднего Востока и стран Европы приготовили свои самые знаменитые блюда и предлагали их посетителям парка.
Также прошли выступления вокальных и танцевальных коллективов, которые представляли страны, участвовавшие в фестивале.
Россию представлял народный ансамбль танца "Эдельвейс" под руководством Юлии Колдаковой.
"Знакомство с кухней и кулинарными традициями знакомит нас и с культурой страны. Мы рады, что сегодня все посетители фестиваля смогли познакомиться с культурой разных стран, чьи дипломатические миссии находятся в Узбекистане", — отметил руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев.
Кроме того, на площадке российского посольства и Представительства Россотрудничества в Узбекистане все желающие могли попробовать знаменитые русские пирожки, пельмени и блины с рыбой.