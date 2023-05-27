https://uz.sputniknews.ru/20230527/festival-dippredstavitelstva-uzbekistan-natsionalnyy-blyudo-35429484.html

Вкусный фестиваль: дипмиссии в Узбекистане представили свои национальные блюда

Вкусный фестиваль: дипмиссии в Узбекистане представили свои национальные блюда

Каждый желающий мог поближе познакомиться с национальной кухней России, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, Египта

2023-05-27T16:45+0500

2023-05-27T16:45+0500

2023-05-27T18:17+0500

узбекистан

россия

фестиваль

национальные блюда

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

ташкент

повар

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В столичном Центральном парке им. Мирзо Улугбека прошел XIX Фестиваль культурных традиций и национальных блюд среди дипломатических представительств, сообщает Русский дом в Ташкенте. Повара из Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии и Египта, Среднего Востока и стран Европы приготовили свои самые знаменитые блюда и предлагали их посетителям парка. Также прошли выступления вокальных и танцевальных коллективов, которые представляли страны, участвовавшие в фестивале. Россию представлял народный ансамбль танца "Эдельвейс" под руководством Юлии Колдаковой. Кроме того, на площадке российского посольства и Представительства Россотрудничества в Узбекистане все желающие могли попробовать знаменитые русские пирожки, пельмени и блины с рыбой.

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