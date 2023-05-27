https://uz.sputniknews.ru/20230527/istoricheskiye-dokumenty-uzbekistan-reyestr-yunesko-pamyat-mira-35427310.html

Какие исторические документы Узбекистана попали в реестр ЮНЕСКО "Память мира"

Какие исторические документы Узбекистана попали в реестр ЮНЕСКО "Память мира"

Реестр представляет собой программу, направленную на предотвращение необратимой утраты, сохранение и доведение до всеобщего сведения документов, имеющих... 27.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-27T14:55+0500

2023-05-27T14:55+0500

2023-05-27T14:55+0500

узбекистан

память

юнеско

история

документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/917/83/9178351_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_4d627887361845d6bad2702453a82bbb.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Для внесения в реестр ЮНЕСКО "Память мира" Узбекистан предоставил два документа — собрание архивов Кушбегинского управления Бухарского эмирата и полное собрание сочинений поэта, философа, ученого и богослова 13-го века Мавлоно. Об этом сообщает ИА "Дунё".В настоящее время коллекция, которая хранится в Центральном государственном архиве Узбекистана, состоит из около 9,5 тыс. папок и почти 200 тыс. отдельных документов, написанных на арабском, персидском, узбекском, чагатайском, русском и других языках.Сборник включает в себя полное собрание сочинений философа — "Маснави", "Диван-э Шамс", "Фихе ма фих" ("Соревнования"), Маджалес-и Саб'а ("Семь проповедей"), Мактубат ("Письма"). Все произведения Мавлоно написаны на персидском языке, но некоторые из них также содержат арабские, турецкие и греческие выражения. Их перевели на многие языки тысячами рукописных копий по всему миру. Труды имеют огромное научное значение для изучения истории и культуры народов восточных стран.Реестр "Память мира" был учрежден ЮНЕСКО в 1992 году. На сегодняшний день общее количество коллекций, включенных в него, достигло 494. На прошедшей с 10 по 24 мая 216-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО приняли 64 комплекта документов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, память, юнеско, история, документы