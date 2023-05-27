https://uz.sputniknews.ru/20230527/istoricheskiye-dokumenty-uzbekistan-reyestr-yunesko-pamyat-mira-35427310.html
Какие исторические документы Узбекистана попали в реестр ЮНЕСКО "Память мира"
Какие исторические документы Узбекистана попали в реестр ЮНЕСКО "Память мира"
Реестр представляет собой программу, направленную на предотвращение необратимой утраты, сохранение и доведение до всеобщего сведения документов, имеющих... 27.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-27T14:55+0500
2023-05-27T14:55+0500
2023-05-27T14:55+0500
узбекистан
память
юнеско
история
документы
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Для внесения в реестр ЮНЕСКО "Память мира" Узбекистан предоставил два документа — собрание архивов Кушбегинского управления Бухарского эмирата и полное собрание сочинений поэта, философа, ученого и богослова 13-го века Мавлоно. Об этом сообщает ИА "Дунё".В настоящее время коллекция, которая хранится в Центральном государственном архиве Узбекистана, состоит из около 9,5 тыс. папок и почти 200 тыс. отдельных документов, написанных на арабском, персидском, узбекском, чагатайском, русском и других языках.Сборник включает в себя полное собрание сочинений философа — "Маснави", "Диван-э Шамс", "Фихе ма фих" ("Соревнования"), Маджалес-и Саб'а ("Семь проповедей"), Мактубат ("Письма"). Все произведения Мавлоно написаны на персидском языке, но некоторые из них также содержат арабские, турецкие и греческие выражения. Их перевели на многие языки тысячами рукописных копий по всему миру. Труды имеют огромное научное значение для изучения истории и культуры народов восточных стран.Реестр "Память мира" был учрежден ЮНЕСКО в 1992 году. На сегодняшний день общее количество коллекций, включенных в него, достигло 494. На прошедшей с 10 по 24 мая 216-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО приняли 64 комплекта документов.
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узбекистан, память, юнеско, история, документы
узбекистан, память, юнеско, история, документы
Какие исторические документы Узбекистана попали в реестр ЮНЕСКО "Память мира"
Реестр представляет собой программу, направленную на предотвращение необратимой утраты, сохранение и доведение до всеобщего сведения документов, имеющих значительную ценность.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Для внесения в реестр ЮНЕСКО "Память мира" Узбекистан предоставил два документа — собрание архивов Кушбегинского управления Бухарского эмирата и полное собрание сочинений поэта, философа, ученого и богослова 13-го века Мавлоно. Об этом сообщает ИА "Дунё"
.
"Собрание архивов Кушбегинского управления Бухарского эмирата представляет собой крупнейший архив правителей Средней Азии в Бухаре — в нем собраны документы, отражающие исторические события, происходившие на территории нынешних Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и отчасти Афганистана на протяжении более 200 лет. В архиве также содержатся важные сведения о дипломатических отношениях Бухарского эмирата с Россией, Великобританией, Турцией, Ираном, Афганистаном, Японией, США, а также Хивинским и Кокандским ханствами", — говорится в сообщении.
В настоящее время коллекция, которая хранится в Центральном государственном архиве Узбекистана, состоит из около 9,5 тыс. папок и почти 200 тыс. отдельных документов, написанных на арабском, персидском, узбекском, чагатайском, русском и других языках.
"“Мавлоно Куллияти” представляет собой полное собрание сочинений поэта, философа, ученого и богослова Мавлоно Жалолиддина Руми, считавшегося одним из великих суфийских учителей, живших в 13-м веке", — говорится в сообщении.
Сборник включает в себя полное собрание сочинений философа — "Маснави", "Диван-э Шамс", "Фихе ма фих" ("Соревнования"), Маджалес-и Саб'а ("Семь проповедей"), Мактубат ("Письма"). Все произведения Мавлоно написаны на персидском языке, но некоторые из них также содержат арабские, турецкие и греческие выражения.
Их перевели на многие языки тысячами рукописных копий по всему миру. Труды имеют огромное научное значение для изучения истории и культуры народов восточных стран.
Реестр "Память мира" был учрежден ЮНЕСКО в 1992 году. На сегодняшний день общее количество коллекций, включенных в него, достигло 494.
На прошедшей с 10 по 24 мая 216-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО приняли 64 комплекта документов.