https://uz.sputniknews.ru/20230527/legkiy-retsept-jara-napitok-osvejayuschiy-35417587.html

Легкий рецепт освежающего напитка

Легкий рецепт освежающего напитка

Простой рецепт вкусного напитка, знакомого всем с детства.

2023-05-27T08:01+0500

2023-05-27T08:01+0500

2023-05-27T08:01+0500

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узбекистан

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рецепт

напиток

жара

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Лето еще не началось, а узбекистанцам уже сложно расставаться с кондиционерами. В такой момент просто необходим холодный и вкусный напиток.Для приготовления домашнего Тархуна понадобятся:Сначала помойте и мелко нарежьте эстрагон. Дальше порежьте тонкими ломтиками лимон смешайте его в кастрюле с эстрагоном, добавив сахар.В полученную смесь добавьте стакан крутого кипятка, хорошо перемешайте, закройте крышкой и оставьте на 30 минут.Далее процедите отвар в удобную вам емкость и добавьте в него краситель. Смесь необходимо тщательно перемешать.После этого залейте отвар холодной газировкой, перемешайте и уберите в холодильник. После охлаждения напиток готов.

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