https://uz.sputniknews.ru/20230527/legkiy-retsept-jara-napitok-osvejayuschiy-35417587.html
Легкий рецепт освежающего напитка
Легкий рецепт освежающего напитка
Простой рецепт вкусного напитка, знакомого всем с детства.
2023-05-27T08:01+0500
2023-05-27T08:01+0500
2023-05-27T08:01+0500
это интересно
узбекистан
общество
рецепт
напиток
жара
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Лето еще не началось, а узбекистанцам уже сложно расставаться с кондиционерами. В такой момент просто необходим холодный и вкусный напиток.Для приготовления домашнего Тархуна понадобятся:Сначала помойте и мелко нарежьте эстрагон. Дальше порежьте тонкими ломтиками лимон смешайте его в кастрюле с эстрагоном, добавив сахар.В полученную смесь добавьте стакан крутого кипятка, хорошо перемешайте, закройте крышкой и оставьте на 30 минут.Далее процедите отвар в удобную вам емкость и добавьте в него краситель. Смесь необходимо тщательно перемешать.После этого залейте отвар холодной газировкой, перемешайте и уберите в холодильник. После охлаждения напиток готов.
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узбекистан общество рецепт напиток прогноз погоды жара
узбекистан общество рецепт напиток прогноз погоды жара
Легкий рецепт освежающего напитка
Простой рецепт вкусного напитка, знакомого всем с детства – в нашем материале.
Лето еще не началось, а узбекистанцам уже сложно расставаться с кондиционерами. В такой момент просто необходим холодный и вкусный напиток.
Для приготовления домашнего Тархуна понадобятся:
Эстрагон свежий – 100 гр.
Вода питьевая – 1 стакан.
Вода минеральная газированная – 1 л.
Пищевой краситель зеленого цвета – 1 щепотка.
Сначала помойте и мелко нарежьте эстрагон. Дальше порежьте тонкими ломтиками лимон смешайте его в кастрюле с эстрагоном, добавив сахар.
В полученную смесь добавьте стакан крутого кипятка, хорошо перемешайте, закройте крышкой и оставьте на 30 минут.
Далее процедите отвар в удобную вам емкость и добавьте в него краситель. Смесь необходимо тщательно перемешать.
После этого залейте отвар холодной газировкой, перемешайте и уберите в холодильник. После охлаждения напиток готов.