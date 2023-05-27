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https://uz.sputniknews.ru/20230527/peremennaya-oblachnost-pogoda-uzbekistan-27-maya-35397908.html
Переменная облачность: погода в Узбекистане на 27 мая
Переменная облачность: погода в Узбекистане на 27 мая
На территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.
2023-05-27T05:00+0500
2023-05-27T05:00+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. По всему Узбекистану 27 мая ожидается ясная погода, лишь небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Однако в горных районах страны местами возможны кратковременный дождь, гроза.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз облачность гроза горный район узгидромет каракалпакстан хорезмская область ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области
узбекистан погода прогноз облачность гроза горный район узгидромет каракалпакстан хорезмская область ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области

Переменная облачность: погода в Узбекистане на 27 мая

05:00 27.05.2023
© unsplash.com/Nathan DeFiestaОблака в небе.
Облака в небе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2023
© unsplash.com/Nathan DeFiesta
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На территории республики ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в горных районах местами возможен кратковременный дождь.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. По всему Узбекистану 27 мая ожидается ясная погода, лишь небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Однако в горных районах страны местами возможны кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область — ночью 12-17° тепла, днем 30-35° тепла;
Бухарская и Навоийская области — ночью 13-18° тепла, днем 30-35° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 13-18° тепла, днем 30-35° тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — ночью 15-20° тепла, днем 32-37° тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — ночью 12-17° тепла, днем 28-33° тепла;
горные районы республики — ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла.
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