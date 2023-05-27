https://uz.sputniknews.ru/20230527/peremennaya-oblachnost-pogoda-uzbekistan-27-maya-35397908.html

Переменная облачность: погода в Узбекистане на 27 мая

Переменная облачность: погода в Узбекистане на 27 мая

На территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.

2023-05-27T05:00+0500

2023-05-27T05:00+0500

2023-05-27T05:00+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. По всему Узбекистану 27 мая ожидается ясная погода, лишь небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Однако в горных районах страны местами возможны кратковременный дождь, гроза.Температура воздуха:

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