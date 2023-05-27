Переменная облачность: погода в Узбекистане на 27 мая
На территории республики ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в горных районах местами возможен кратковременный дождь.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. По всему Узбекистану 27 мая ожидается ясная погода, лишь небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Однако в горных районах страны местами возможны кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область — ночью 12-17° тепла, днем 30-35° тепла;
Бухарская и Навоийская области — ночью 13-18° тепла, днем 30-35° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 13-18° тепла, днем 30-35° тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — ночью 15-20° тепла, днем 32-37° тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — ночью 12-17° тепла, днем 28-33° тепла;
горные районы республики — ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла.