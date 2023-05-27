https://uz.sputniknews.ru/20230527/pogoda-tashkent-27-maya-prognoz-35399913.html

Погода в Ташкенте на 27 мая — прогноз синоптиков

Погода в Ташкенте на 27 мая — прогноз синоптиков

В субботу жителей и гостей столицы ждет теплая погода

2023-05-27T07:30+0500

2023-05-27T07:30+0500

2023-05-27T07:30+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В субботу, 27 мая, в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура ночью — 16-18° тепла, днем 30-32° тепла.

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