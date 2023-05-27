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Погода в Ташкенте на 27 мая — прогноз синоптиков
Погода в Ташкенте на 27 мая — прогноз синоптиков
В субботу жителей и гостей столицы ждет теплая погода
2023-05-27T07:30+0500
2023-05-27T07:30+0500
2023-05-27T07:30+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В субботу, 27 мая, в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура ночью — 16-18° тепла, днем 30-32° тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз тепло столица облачность узгидромет синоптики
узбекистан ташкент погода прогноз тепло столица облачность узгидромет синоптики
Погода в Ташкенте на 27 мая — прогноз синоптиков
В субботу жителей и гостей столицы ждет теплая погода.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
В субботу, 27 мая, в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Температура ночью — 16-18° тепла, днем 30-32° тепла.