https://uz.sputniknews.ru/20230527/samyy-izvestnyy-vkusnyy-xanum-uzbekistan-video-35426439.html
Самый известный и вкусный ханум в Узбекистане — видео
Самый известный и вкусный ханум в Узбекистане — видео
Попробовать это блюдо можно на одном из самых известных базаров Ташкента — Чорсу
2023-05-27T14:08+0500
2023-05-27T14:08+0500
2023-05-27T14:30+0500
узбекистан
базар
еда
блюдо
повар
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франция
италия
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Готовит этот ханум повар Фарида Назарова. Его знают и любят не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами.Фарида рассказала корреспонденту Sputnik, что готовит и продает ханум она уже 23 года. За блюдом приезжают из России, Франции, Италии и Азербайджана. Любимое дело Фариды приносит ей удовольствие, несмотря на трудности. Как признается женщина, она рада общению с людьми и благодаря своему заработку женила сына. А сейчас копит деньги, чтобы совершить паломничество в Хадж.Еще больше видео в нашем Telegram-канале.
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан ханум блюдо базар чорсу фарида назарова повар россия франция италия азербайджан
узбекистан ханум блюдо базар чорсу фарида назарова повар россия франция италия азербайджан
Самый известный и вкусный ханум в Узбекистане — видео
14:08 27.05.2023 (обновлено: 14:30 27.05.2023)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Попробовать это блюдо можно на одном из самых известных базаров Ташкента — Чорсу.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Готовит этот ханум повар Фарида Назарова. Его знают и любят не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами.
Фарида рассказала корреспонденту Sputnik, что готовит и продает ханум она уже 23 года. За блюдом приезжают из России, Франции, Италии и Азербайджана. Любимое дело Фариды приносит ей удовольствие, несмотря на трудности.
Как признается женщина, она рада общению с людьми и благодаря своему заработку женила сына. А сейчас копит деньги, чтобы совершить паломничество в Хадж.