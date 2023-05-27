https://uz.sputniknews.ru/20230527/samyy-izvestnyy-vkusnyy-xanum-uzbekistan-video-35426439.html

Самый известный и вкусный ханум в Узбекистане — видео

Самый известный и вкусный ханум в Узбекистане — видео

Попробовать это блюдо можно на одном из самых известных базаров Ташкента — Чорсу

2023-05-27T14:08+0500

2023-05-27T14:08+0500

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узбекистан

базар

еда

блюдо

повар

россия

франция

италия

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Готовит этот ханум повар Фарида Назарова. Его знают и любят не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами.Фарида рассказала корреспонденту Sputnik, что готовит и продает ханум она уже 23 года. За блюдом приезжают из России, Франции, Италии и Азербайджана. Любимое дело Фариды приносит ей удовольствие, несмотря на трудности. Как признается женщина, она рада общению с людьми и благодаря своему заработку женила сына. А сейчас копит деньги, чтобы совершить паломничество в Хадж.Еще больше видео в нашем Telegram-канале.

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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узбекистан ханум блюдо базар чорсу фарида назарова повар россия франция италия азербайджан