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https://uz.sputniknews.ru/20230527/samyy-izvestnyy-vkusnyy-xanum-uzbekistan-video-35426439.html
Самый известный и вкусный ханум в Узбекистане — видео
Самый известный и вкусный ханум в Узбекистане — видео
Попробовать это блюдо можно на одном из самых известных базаров Ташкента — Чорсу
2023-05-27T14:08+0500
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узбекистан
базар
еда
блюдо
повар
россия
франция
италия
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Готовит этот ханум повар Фарида Назарова. Его знают и любят не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами.Фарида рассказала корреспонденту Sputnik, что готовит и продает ханум она уже 23 года. За блюдом приезжают из России, Франции, Италии и Азербайджана. Любимое дело Фариды приносит ей удовольствие, несмотря на трудности. Как признается женщина, она рада общению с людьми и благодаря своему заработку женила сына. А сейчас копит деньги, чтобы совершить паломничество в Хадж.Еще больше видео в нашем Telegram-канале.
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Элина Бекназарова
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узбекистан ханум блюдо базар чорсу фарида назарова повар россия франция италия азербайджан
узбекистан ханум блюдо базар чорсу фарида назарова повар россия франция италия азербайджан

Самый известный и вкусный ханум в Узбекистане — видео

14:08 27.05.2023 (обновлено: 14:30 27.05.2023)
© SputnikУзбекский ханум
Узбекский ханум - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2023
© Sputnik
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Попробовать это блюдо можно на одном из самых известных базаров Ташкента — Чорсу.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Готовит этот ханум повар Фарида Назарова. Его знают и любят не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами.
Фарида рассказала корреспонденту Sputnik, что готовит и продает ханум она уже 23 года. За блюдом приезжают из России, Франции, Италии и Азербайджана. Любимое дело Фариды приносит ей удовольствие, несмотря на трудности.
Как признается женщина, она рада общению с людьми и благодаря своему заработку женила сына. А сейчас копит деньги, чтобы совершить паломничество в Хадж.
Еще больше видео в нашем Telegram-канале.
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