Что показывают циркачи Узбекистана на фестивале в Индии
© Sputnik / Рамиз БахтияровВыступление на арене цирка
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В программе выступлений наряду с традиционными также оригинальные национальные элементы циркового искусства стран-участниц.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Артисты цирка Узбекистана участвуют в Международном цирковом фестивале в Индии, сообщает ИА "Дунё".
В фестивале помимо представителей Индии и Узбекистана также принимают участие артисты из России, Кыргызстана и Эфиопии.
"В программу выступлений включены, наряду с традиционными, такие номера, как жонглирование, моноколесный велосипед, акробатика, хулахуп, клоунада, а также оригинальные национальные элементы циркового искусства каждой из стран-участниц", — говорится в сообщении.
Как отмечают организаторы, главная цель фестиваля — взаимное поощрение международного творческого сотрудничества и обмен техническими ноу-хау.
В рамках международного фестиваля выступления прошли в Мумбаи, Бангалоре и других городах Индии. Порадуют циркачи зрителей и в Дели.