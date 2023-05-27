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https://uz.sputniknews.ru/20230527/sirk-artist-uzbekistan-festival-indiya-35424796.html
Что показывают циркачи Узбекистана на фестивале в Индии
Что показывают циркачи Узбекистана на фестивале в Индии
В программе выступлений наряду с традиционными также оригинальные национальные элементы циркового искусства стран-участниц
2023-05-27T12:51+0500
2023-05-27T12:51+0500
узбекистан
индия
фестиваль
цирк
россия
кыргызстан
клоун
велосипед
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Артисты цирка Узбекистана участвуют в Международном цирковом фестивале в Индии, сообщает ИА "Дунё".В фестивале помимо представителей Индии и Узбекистана также принимают участие артисты из России, Кыргызстана и Эфиопии. Как отмечают организаторы, главная цель фестиваля — взаимное поощрение международного творческого сотрудничества и обмен техническими ноу-хау.В рамках международного фестиваля выступления прошли в Мумбаи, Бангалоре и других городах Индии. Порадуют циркачи зрителей и в Дели.
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узбекистан индия цирк фестиваль россия кыргызстан эфиопия жонглирование моноколесный велосипед акробатика хулахуп клоунада
узбекистан индия цирк фестиваль россия кыргызстан эфиопия жонглирование моноколесный велосипед акробатика хулахуп клоунада

Что показывают циркачи Узбекистана на фестивале в Индии

12:51 27.05.2023
© Sputnik / Рамиз БахтияровВыступление на арене цирка
Выступление на арене цирка - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В программе выступлений наряду с традиционными также оригинальные национальные элементы циркового искусства стран-участниц.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Артисты цирка Узбекистана участвуют в Международном цирковом фестивале в Индии, сообщает ИА "Дунё".
В фестивале помимо представителей Индии и Узбекистана также принимают участие артисты из России, Кыргызстана и Эфиопии.
"В программу выступлений включены, наряду с традиционными, такие номера, как жонглирование, моноколесный велосипед, акробатика, хулахуп, клоунада, а также оригинальные национальные элементы циркового искусства каждой из стран-участниц", — говорится в сообщении.
Как отмечают организаторы, главная цель фестиваля — взаимное поощрение международного творческого сотрудничества и обмен техническими ноу-хау.
В рамках международного фестиваля выступления прошли в Мумбаи, Бангалоре и других городах Индии. Порадуют циркачи зрителей и в Дели.
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