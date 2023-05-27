https://uz.sputniknews.ru/20230527/sirk-artist-uzbekistan-festival-indiya-35424796.html

Что показывают циркачи Узбекистана на фестивале в Индии

Что показывают циркачи Узбекистана на фестивале в Индии

В программе выступлений наряду с традиционными также оригинальные национальные элементы циркового искусства стран-участниц

2023-05-27T12:51+0500

2023-05-27T12:51+0500

2023-05-27T12:51+0500

узбекистан

индия

фестиваль

цирк

россия

кыргызстан

клоун

велосипед

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Артисты цирка Узбекистана участвуют в Международном цирковом фестивале в Индии, сообщает ИА "Дунё".В фестивале помимо представителей Индии и Узбекистана также принимают участие артисты из России, Кыргызстана и Эфиопии. Как отмечают организаторы, главная цель фестиваля — взаимное поощрение международного творческого сотрудничества и обмен техническими ноу-хау.В рамках международного фестиваля выступления прошли в Мумбаи, Бангалоре и других городах Индии. Порадуют циркачи зрителей и в Дели.

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