https://uz.sputniknews.ru/20230527/top-10-ukrasheniya-yuvelirnyy-vystavka-tashkent-foto-35396123.html
ТОП-10 необычных украшений на ювелирной выставке в Ташкенте — фото
ТОП-10 необычных украшений на ювелирной выставке в Ташкенте — фото
В Ташкенте проходит первая международная ювелирная выставка. В ней принимают участие компании из более чем 20-ти стран. Россию представляют ювелиры из... 27.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-27T11:14+0500
2023-05-27T11:14+0500
2023-05-27T11:14+0500
узбекистан
выставка
ювелирные украшения
золотые украшения
фото
фотолента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35384068_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1b8398794c9dfcffd8b511028c5ee2ba.jpg
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35384068_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ee30fce05a4c9a35c9cc569fc41ec94a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан, фото, выставка, ювелирные украшения, золотые украшения, фото, фотолента
узбекистан, фото, выставка, ювелирные украшения, золотые украшения, фото, фотолента
ТОП-10 необычных украшений на ювелирной выставке в Ташкенте — фото
Анна Желиховская
Корреспондент
В Ташкенте проходит первая международная ювелирная выставка. В ней принимают участие компании из более чем 20-ти стран. Россию представляют ювелиры из Костромы, Санкт-Петербурга и Москвы. Самые интересные украшения — в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik
Жемчужный комплект представили узбекистанские ювелиры
Жемчужный комплект представили узбекистанские ювелиры
© Sputnik
Украшение из жемчуга от узбекистанских ювелиров
Украшение из жемчуга от узбекистанских ювелиров
© Sputnik
Брошь в виде бабочки с бриллиантами от узбекистанских ювелиров
Брошь в виде бабочки с бриллиантами от узбекистанских ювелиров
© Sputnik
Авторское украшение от грузинских ювелиров
Авторское украшение от грузинских ювелиров
© Sputnik
Украшение из золота от узбекистанских ювелиров
Украшение из золота от узбекистанских ювелиров
© Sputnik
Один из самых ярких экспонатов — точная копия украшения времен Кушанского царства. Его обнаружили при раскопках древнего городища Дальверзин-тепа. А восстановили узбекистанские мастера.
Один из самых ярких экспонатов — точная копия украшения времен Кушанского царства. Его обнаружили при раскопках древнего городища Дальверзин-тепа. А восстановили узбекистанские мастера.
© Sputnik
Ювелирное украшение от мастеров из Грузии
Ювелирное украшение от мастеров из Грузии
© Sputnik
Авторская работа от ювелиров из Грузии
Авторская работа от ювелиров из Грузии
© Sputnik
Украшения из пластика, изготовленные на 3D-принтере
Украшения из пластика, изготовленные на 3D-принтере
© Sputnik
Комплект украшений от ювелиров из России
Комплект украшений от ювелиров из России