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https://uz.sputniknews.ru/20230527/top-10-ukrasheniya-yuvelirnyy-vystavka-tashkent-foto-35396123.html
ТОП-10 необычных украшений на ювелирной выставке в Ташкенте — фото
ТОП-10 необычных украшений на ювелирной выставке в Ташкенте — фото
В Ташкенте проходит первая международная ювелирная выставка. В ней принимают участие компании из более чем 20-ти стран. Россию представляют ювелиры из... 27.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-27T11:14+0500
2023-05-27T11:14+0500
узбекистан
выставка
ювелирные украшения
золотые украшения
фото
фотолента
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Анна Желиховская
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узбекистан, фото, выставка, ювелирные украшения, золотые украшения, фото, фотолента
узбекистан, фото, выставка, ювелирные украшения, золотые украшения, фото, фотолента

ТОП-10 необычных украшений на ювелирной выставке в Ташкенте — фото

11:14 27.05.2023
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
В Ташкенте проходит первая международная ювелирная выставка. В ней принимают участие компании из более чем 20-ти стран. Россию представляют ювелиры из Костромы, Санкт-Петербурга и Москвы. Самые интересные украшения — в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik

Жемчужный комплект представили узбекистанские ювелиры

Жемчужный комплект представили узбекистанские ювелиры - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik

Жемчужный комплект представили узбекистанские ювелиры

© Sputnik

Украшение из жемчуга от узбекистанских ювелиров

Украшение из жемчуга от узбекистанских ювелиров - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik

Украшение из жемчуга от узбекистанских ювелиров

© Sputnik

Брошь в виде бабочки с бриллиантами от узбекистанских ювелиров

Брошь в виде бабочки с бриллиантами от узбекистанских ювелиров - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik

Брошь в виде бабочки с бриллиантами от узбекистанских ювелиров

© Sputnik

Авторское украшение от грузинских ювелиров

Авторское украшение от грузинских ювелиров - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik

Авторское украшение от грузинских ювелиров

© Sputnik

Украшение из золота от узбекистанских ювелиров

Украшение из золота от узбекистанских ювелиров - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik

Украшение из золота от узбекистанских ювелиров

© Sputnik

Один из самых ярких экспонатов — точная копия украшения времен Кушанского царства. Его обнаружили при раскопках древнего городища Дальверзин-тепа. А восстановили узбекистанские мастера.

Один из самых ярких экспонатов — точная копия украшения времен Кушанского царства. Его обнаружили при раскопках древнего городища Дальверзин-тепа. А восстановили узбекистанские мастера. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik

Один из самых ярких экспонатов — точная копия украшения времен Кушанского царства. Его обнаружили при раскопках древнего городища Дальверзин-тепа. А восстановили узбекистанские мастера.

© Sputnik

Ювелирное украшение от мастеров из Грузии

Ювелирное украшение от мастеров из Грузии - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik

Ювелирное украшение от мастеров из Грузии

© Sputnik

Авторская работа от ювелиров из Грузии

Авторская работа от ювелиров из Грузии - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik

Авторская работа от ювелиров из Грузии

© Sputnik

Украшения из пластика, изготовленные на 3D-принтере

Украшения из пластика, изготовленные на 3D-принтере - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik

Украшения из пластика, изготовленные на 3D-принтере

© Sputnik

Комплект украшений от ювелиров из России

Комплект украшений от ювелиров из России - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik

Комплект украшений от ювелиров из России

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