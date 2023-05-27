ТОП-10 необычных украшений на ювелирной выставке в Ташкенте — фото

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Анна Желиховская Корреспондент

В Ташкенте проходит первая международная ювелирная выставка. В ней принимают участие компании из более чем 20-ти стран. Россию представляют ювелиры из Костромы, Санкт-Петербурга и Москвы. Самые интересные украшения — в фотоподборке Sputnik.