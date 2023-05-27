https://uz.sputniknews.ru/20230527/uzbekistan-gvatemala-chempionat-mira-20-argentina-itog-match-2023-35397988.html

ЧМ по футболу U20: итоги матча Узбекистан — Гватемала

ЧМ по футболу U20: итоги матча Узбекистан — Гватемала

Как прошел матч Узбекистан — Гватемала

2023-05-27T04:05+0500

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2023-05-27T04:25+0500

узбекистан

спорт

чемпионат мира по футболу

2023 fifa u-20 world cup

молодежная сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана обыграла сборную Гватемалы со счетом 2:0Это был последний матч Узбекистана в групповом этапе. Победа принесла республике дополнительные два очка.Видео лучших моментов матча смотрите на нашем Telegram-канале.Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. С узбекской стороны гол забил Махмуд Махамаджонов.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли в ничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.Чемпионат мира по футболу U-20 проходит с 20 мая по 11 июня в Аргентине.Всего в групповом этапе турнира принимают участие молодежные сборные 24 стран. Узбекистан попал в группу А. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.

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