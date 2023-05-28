https://uz.sputniknews.ru/20230528/chm-po-futbolu-u-20-igra-sbornoy-uzbekistana-35433509.html

ЧМ по футболу U-20: когда следующая игра сборной Узбекистана

ЧМ по футболу U-20: когда следующая игра сборной Узбекистана

Уверенная победа молодежной сборной республики над командой из Гватемалы позволил ей выйти в 1/8 финала.

2023-05-28T10:32+0500

2023-05-28T10:32+0500

2023-05-28T10:32+0500

спорт

футбол

чемпионат мира по футболу

чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд

чемпионат мира по футболу u-20

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана 27 мая обыграла команду из Гватемалы в последнем туре группового этапа Чемпионата мира по футболу U-20, проходящего в эти дни в Аргентине. Это позволило команде пройти в 1/8 финала турнира.Теперь узбекским футболистам предстоит выйти на поле 31 мая в матче против команды Израиля.Главный соперник Узбекистана в групповом этапе, сборная команда Новой Зеландии, на счету которой 3 очка, также имеет шанс пройти в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место в турнирной таблице. Окончательно это станет ясно только 29 мая, после завершения третьего тура матчей во всех группах.Напомним, чемпионат мира по футболу U-20 проходит с 20 мая по 11 июня в Аргентине.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли в ничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.27 мая состоялся заключительный матч Узбекистана в групповом этапе. Команда обыграла гватемальцев со счетом 2:0. Оба гола забил Шахзод Нематжонов.Все самое важное, связанное с чемпионатом мира, читайте в нашем Telegram-канале.

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