https://uz.sputniknews.ru/20230528/erdogan-vybory-presidenta-98-byulleteney-35440002.html
Эрдоган набирает свыше 52% голосов после обработки 98% бюллетеней – госТВ
Эрдоган набирает свыше 52% голосов после обработки 98% бюллетеней – госТВ
Мировые лидеры уже начали поздравлять действующего президента Турции с победой во втором туре выборов.
2023-05-28T22:30+0500
2023-05-28T22:30+0500
2023-05-28T22:59+0500
в мире
турция
выборы президента
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,08% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,92% после обработки бюллетеней из 98,88% избирательных урн, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелеканал TRT Haber. Мировые лидеры уже начали звонить и поздравлять Эрдогана с победой."Теперь звонят мировые лидеры. Только что звонил мой брат Ильхам (Алиев), президент Азербайджана. Звонил мой брат, президент Узбекистана. Звонил премьер-министр Ливии. Они все звонят один за другим. И они говорят: "Если нужно, объявите об этом, пригласите нас, и мы приедем прямо сейчас", - сказал Эрдоган.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
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турция выборы предварительные итоги реджеп тайип эрдоган
турция выборы предварительные итоги реджеп тайип эрдоган
Эрдоган набирает свыше 52% голосов после обработки 98% бюллетеней – госТВ
22:30 28.05.2023 (обновлено: 22:59 28.05.2023)
Мировые лидеры уже начали поздравлять действующего президента Турции с победой во втором туре выборов.
ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,08% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,92% после обработки бюллетеней из 98,88% избирательных урн, сообщает
РИА Новости со ссылкой на гостелеканал TRT Haber.
Мировые лидеры уже начали звонить и поздравлять Эрдогана с победой.
"Теперь звонят мировые лидеры. Только что звонил мой брат Ильхам (Алиев), президент Азербайджана. Звонил мой брат, президент Узбекистана. Звонил премьер-министр Ливии. Они все звонят один за другим. И они говорят: "Если нужно, объявите об этом, пригласите нас, и мы приедем прямо сейчас", - сказал Эрдоган.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.