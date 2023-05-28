https://uz.sputniknews.ru/20230528/erdogan-vybory-presidenta-98-byulleteney-35440002.html

Эрдоган набирает свыше 52% голосов после обработки 98% бюллетеней – госТВ

Эрдоган набирает свыше 52% голосов после обработки 98% бюллетеней – госТВ

Мировые лидеры уже начали поздравлять действующего президента Турции с победой во втором туре выборов.

2023-05-28T22:30+0500

2023-05-28T22:30+0500

2023-05-28T22:59+0500

в мире

турция

выборы президента

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,08% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,92% после обработки бюллетеней из 98,88% избирательных урн, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелеканал TRT Haber. Мировые лидеры уже начали звонить и поздравлять Эрдогана с победой."Теперь звонят мировые лидеры. Только что звонил мой брат Ильхам (Алиев), президент Азербайджана. Звонил мой брат, президент Узбекистана. Звонил премьер-министр Ливии. Они все звонят один за другим. И они говорят: "Если нужно, объявите об этом, пригласите нас, и мы приедем прямо сейчас", - сказал Эрдоган.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

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