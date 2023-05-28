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https://uz.sputniknews.ru/20230528/gazirovka-tashkent-sekretnyy-retsept-35436815.html
Секретный рецепт самой вкусной в Ташкенте газировки – а вы ее пробовали?
Секретный рецепт самой вкусной в Ташкенте газировки – а вы ее пробовали?
Уже 45 лет Абдувосид ака продает газированную воду с сиропом по своему особому рецепту. Что делает его газировку такой вкусной он рассказывает в нашем видео.
2023-05-28T21:00+0500
2023-05-28T21:00+0500
видео
ташкент
напиток
общество
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В Ташкенте еще с советских времен сохранился ларек с самой вкусной газированной водой. Вот уже 45 лет здесь трудится Абдувосид ака, который делает особый сироп по своему секретному рецепту. Что самое главное в его работе и благодаря чему газировка становится особенно вкусной он рассказал корреспонденту Sputnik.
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видео узбекистан ташкент газировка абдувосид ака секретный рецепт самая вкусная газировка секретный ингредиент

Секретный рецепт самой вкусной в Ташкенте газировки – а вы ее пробовали?

21:00 28.05.2023
Ларек с газированной водой в Ташкенте
Ларек с газированной водой в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2023
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Эксклюзив
Уже 45 лет Абдувосид ака продает газированную воду с сиропом по своему особому рецепту. Что делает его газировку такой вкусной он рассказывает в нашем видео.
В Ташкенте еще с советских времен сохранился ларек с самой вкусной газированной водой.
Вот уже 45 лет здесь трудится Абдувосид ака, который делает особый сироп по своему секретному рецепту.
Что самое главное в его работе и благодаря чему газировка становится особенно вкусной он рассказал корреспонденту Sputnik.
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