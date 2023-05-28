https://uz.sputniknews.ru/20230528/gazirovka-tashkent-sekretnyy-retsept-35436815.html

Секретный рецепт самой вкусной в Ташкенте газировки – а вы ее пробовали?

Секретный рецепт самой вкусной в Ташкенте газировки – а вы ее пробовали?

Уже 45 лет Абдувосид ака продает газированную воду с сиропом по своему особому рецепту. Что делает его газировку такой вкусной он рассказывает в нашем видео.

2023-05-28T21:00+0500

2023-05-28T21:00+0500

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В Ташкенте еще с советских времен сохранился ларек с самой вкусной газированной водой. Вот уже 45 лет здесь трудится Абдувосид ака, который делает особый сироп по своему секретному рецепту. Что самое главное в его работе и благодаря чему газировка становится особенно вкусной он рассказал корреспонденту Sputnik.

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