https://uz.sputniknews.ru/20230528/genkonsul-uzbekistana-mejdunarodnyy-molodejnyy-forum-35438379.html
Генконсул Узбекистана выступил на международном молодежном форуме "Россия – ЦА".
Генконсул Узбекистана выступил на международном молодежном форуме "Россия – ЦА".
Как сообщил Фариддин Насриев, в вузах Татарстана учится более 3 тыс. студентов из Узбекистана.
2023-05-28T19:42+0500
2023-05-28T19:42+0500
2023-05-28T19:42+0500
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казань
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форум
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана Фариддин Насриев принял участие в международном молодежном форуме "Россия – Центральная Азия", который прошел в Институте международных отношений в Казани 25 мая, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии также принимали участие проректор Казанского федерального университета Тимирхан Алышев, доцент МГИМО Дмитрий Евставев, первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов, председатель Академии молодых дипломатов Дильбар Содикова и другие.В своем выступлении Генеральный консул Узбекистана отметил, что многовековые исторические и дружеские отношения между народами Средней Азии и России являются прочной основой для всестороннего развития современной молодежи.По словам Насриева, в вузах Татарстана обучается более 3000 узбекских студентов, и для них созданы все условия не только для получения образования, но и для проживания, регулярного занятия спортом и саморазвития.Он также пожелал успехов всем участникам международного молодежного форума "Россия-Центральная Азия".
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россия татарстан казань международный молодежный форум россия центральная азия генеральный консул фариддин насриев
россия татарстан казань международный молодежный форум россия центральная азия генеральный консул фариддин насриев
Генконсул Узбекистана выступил на международном молодежном форуме "Россия – ЦА".
Как сообщил Фариддин Насриев, в вузах Татарстана учится более 3 тыс. студентов из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik
. Генеральный консул Узбекистана Фариддин Насриев принял участие в международном молодежном форуме "Россия – Центральная Азия", который прошел в Институте международных отношений в Казани 25 мая, сообщает
ИА "Дунё".
В мероприятии также принимали участие проректор Казанского федерального университета Тимирхан Алышев, доцент МГИМО Дмитрий Евставев, первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов, председатель Академии молодых дипломатов Дильбар Содикова и другие.
В своем выступлении Генеральный консул Узбекистана отметил, что многовековые исторические и дружеские отношения между народами Средней Азии и России являются прочной основой для всестороннего развития современной молодежи.
По словам Насриева, в вузах Татарстана обучается более 3000 узбекских студентов, и для них созданы все условия не только для получения образования, но и для проживания, регулярного занятия спортом и саморазвития.
Он также пожелал успехов всем участникам международного молодежного форума "Россия-Центральная Азия".