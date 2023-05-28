https://uz.sputniknews.ru/20230528/genkonsul-uzbekistana-mejdunarodnyy-molodejnyy-forum-35438379.html

Генконсул Узбекистана выступил на международном молодежном форуме "Россия – ЦА".

Генконсул Узбекистана выступил на международном молодежном форуме "Россия – ЦА".

Как сообщил Фариддин Насриев, в вузах Татарстана учится более 3 тыс. студентов из Узбекистана.

2023-05-28T19:42+0500

2023-05-28T19:42+0500

2023-05-28T19:42+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана Фариддин Насриев принял участие в международном молодежном форуме "Россия – Центральная Азия", который прошел в Институте международных отношений в Казани 25 мая, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии также принимали участие проректор Казанского федерального университета Тимирхан Алышев, доцент МГИМО Дмитрий Евставев, первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов, председатель Академии молодых дипломатов Дильбар Содикова и другие.В своем выступлении Генеральный консул Узбекистана отметил, что многовековые исторические и дружеские отношения между народами Средней Азии и России являются прочной основой для всестороннего развития современной молодежи.По словам Насриева, в вузах Татарстана обучается более 3000 узбекских студентов, и для них созданы все условия не только для получения образования, но и для проживания, регулярного занятия спортом и саморазвития.Он также пожелал успехов всем участникам международного молодежного форума "Россия-Центральная Азия".

россия

татарстан

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