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https://uz.sputniknews.ru/20230528/kogda-u-tebya-est-takaya-je-ty-bliznetsy-rasskazali-o-nelovkix-situatsiyax--video-35435170.html
"Когда у тебя есть такая же ты": близнецы рассказали о неловких ситуациях — видео
"Когда у тебя есть такая же ты": близнецы рассказали о неловких ситуациях — видео
В честь Всемирного дня близнецов мы попросили четыре пары двойняшек рассказать о том, каково это – жить с точной копией себя.
2023-05-28T14:12+0500
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видео
узбекистан
близнецы
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Герои нашего сюжета привыкли, что их часто путают, просят сфотографироваться или ищут в них различия. Ко Всемирному дню близнецов мы пригласили четыре пары двойняшек и узнали у них: каково это жить, когда у тебя есть точная копия.Еще больше интересных видео смотрите на нашем Telegram-канале.
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видео узбекистан всемирный день близнецов близнецы отвечают на вопросы путают ли родители неловкие ситуации делали друг за друга чувствуют на расстоянии
видео узбекистан всемирный день близнецов близнецы отвечают на вопросы путают ли родители неловкие ситуации делали друг за друга чувствуют на расстоянии

"Когда у тебя есть такая же ты": близнецы рассказали о неловких ситуациях — видео

14:12 28.05.2023 (обновлено: 14:22 28.05.2023)
© Sputnik
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В честь Всемирного дня близнецов мы попросили четыре пары двойняшек рассказать о том, каково это – жить с точной копией себя.
Герои нашего сюжета привыкли, что их часто путают, просят сфотографироваться или ищут в них различия. Ко Всемирному дню близнецов мы пригласили четыре пары двойняшек и узнали у них: каково это жить, когда у тебя есть точная копия.
Еще больше интересных видео смотрите на нашем Telegram-канале.
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