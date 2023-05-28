https://uz.sputniknews.ru/20230528/kogda-u-tebya-est-takaya-je-ty-bliznetsy-rasskazali-o-nelovkix-situatsiyax--video-35435170.html

"Когда у тебя есть такая же ты": близнецы рассказали о неловких ситуациях — видео

"Когда у тебя есть такая же ты": близнецы рассказали о неловких ситуациях — видео

В честь Всемирного дня близнецов мы попросили четыре пары двойняшек рассказать о том, каково это – жить с точной копией себя.

2023-05-28T14:12+0500

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видео

узбекистан

близнецы

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Герои нашего сюжета привыкли, что их часто путают, просят сфотографироваться или ищут в них различия. Ко Всемирному дню близнецов мы пригласили четыре пары двойняшек и узнали у них: каково это жить, когда у тебя есть точная копия.Еще больше интересных видео смотрите на нашем Telegram-канале.

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