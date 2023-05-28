https://uz.sputniknews.ru/20230528/kogda-uzbekistantsy-smogut-otpravitsya-v-xadj-35435613.html
Стало известно, когда узбекистанцы смогут отправиться в хадж
Стало известно, когда узбекистанцы смогут отправиться в хадж
Ежедневно в Саудовскую Аравию из городов республики будет улетать четыре рейса.
2023-05-28T16:08+0500
2023-05-28T16:08+0500
2023-05-28T16:08+0500
узбекистан
хадж
саудовская аравия
комитет по делам религии при правительстве узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистанцы смогут отправиться в хадж с 4 июня, объявил Комитет по делам религий республики.Ежедневно с 4 по 19 июня в Саудовскую Аравию будет вылетать 4 рейса.В этом году в паломничество можно будет отправиться из 10 городов Узбекистана: Ташкента, Бухары, Намангана, Ферганы, Самарканда, Карши, Термеза, Ургенча, Нукуса и Навои.Чтобы подготовить все необходимое для узбекских паломников, в Саудовскую Аравию заранее выехала рабочая группа.Паломников разделили на группы, к каждой из которых прикрепили руководителя. Опытные священнослужители провели с этими руководителями занятия по работе с паломниками.
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узбекистан хадж саудовская аравия даты хаджа рейсы из каких городов паломники комитет по делам религий
узбекистан хадж саудовская аравия даты хаджа рейсы из каких городов паломники комитет по делам религий
Стало известно, когда узбекистанцы смогут отправиться в хадж
Ежедневно в Саудовскую Аравию из городов республики будет улетать четыре рейса.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik
. Узбекистанцы смогут отправиться в хадж с 4 июня, объявил
Комитет по делам религий республики.
Ежедневно с 4 по 19 июня в Саудовскую Аравию будет вылетать 4 рейса.
В этом году в паломничество можно будет отправиться из 10 городов Узбекистана: Ташкента, Бухары, Намангана, Ферганы, Самарканда, Карши, Термеза, Ургенча, Нукуса и Навои.
Чтобы подготовить все необходимое для узбекских паломников, в Саудовскую Аравию заранее выехала рабочая группа.
Паломников разделили на группы, к каждой из которых прикрепили руководителя. Опытные священнослужители провели с этими руководителями занятия по работе с паломниками.