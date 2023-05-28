https://uz.sputniknews.ru/20230528/kogda-uzbekistantsy-smogut-otpravitsya-v-xadj-35435613.html

Стало известно, когда узбекистанцы смогут отправиться в хадж

Стало известно, когда узбекистанцы смогут отправиться в хадж

Ежедневно в Саудовскую Аравию из городов республики будет улетать четыре рейса.

2023-05-28T16:08+0500

2023-05-28T16:08+0500

2023-05-28T16:08+0500

узбекистан

хадж

саудовская аравия

комитет по делам религии при правительстве узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистанцы смогут отправиться в хадж с 4 июня, объявил Комитет по делам религий республики.Ежедневно с 4 по 19 июня в Саудовскую Аравию будет вылетать 4 рейса.В этом году в паломничество можно будет отправиться из 10 городов Узбекистана: Ташкента, Бухары, Намангана, Ферганы, Самарканда, Карши, Термеза, Ургенча, Нукуса и Навои.Чтобы подготовить все необходимое для узбекских паломников, в Саудовскую Аравию заранее выехала рабочая группа.Паломников разделили на группы, к каждой из которых прикрепили руководителя. Опытные священнослужители провели с этими руководителями занятия по работе с паломниками.

узбекистан

саудовская аравия

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узбекистан хадж саудовская аравия даты хаджа рейсы из каких городов паломники комитет по делам религий