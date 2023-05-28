https://uz.sputniknews.ru/20230528/krupnyy-odin-rossiyskiy-riteyler-vyxodit-na-rynok-uzbekistana-35435317.html
Крупный российский ритейлер выходит на рынок Узбекистана
Крупный российский ритейлер выходит на рынок Узбекистана
Магазин косметики от известной сети магазинов начала подбор персонала в Ташкенте.
2023-05-28T15:21+0500
2023-05-28T15:21+0500
2023-05-28T16:11+0500
узбекистан
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/12/22818063_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_8ea6f6c6f0307d20df1dab7311479c2c.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Еще один российский ритейлер – сеть магазинов парфюмерии косметики "Л'Этуаль" планирует открыть магазин в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-сервис по подбору кадров и работы в республике hh.uz.По данным агентства, компания начала подбор персонала для первого магазина в Ташкенте. В частности, на сайте онлайн-агентства опубликована вакансия директора первого магазина "Л'Этуаль" в Ташкенте."Л'Этуаль" - крупная российская сеть магазинов парфюмерии и косметики, основанная в 1997 году. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены.В апреле 2022 года еще одни российский ритейлер - "Магнит" - открыл свой первый магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Узбекистане. Спустя год сеть представлена уже более 20 торговыми точками в Ташкенте и в Ташкентской области. До конца 2023 года в число магазинов в республике планируется довести до 80 точек за счет выхода в другие регионы страны.На рынке республики действует также российский маркетплейс Wildberries, на котором товары узбекских производителей становятся все более популярными.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/12/22818063_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3ff1c3f39f4a8a4ab0f7f8f2e01f88a7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент ритейлер компания л'этуаль косметика парфюмерия российская первый магазин в ташкенте набор персонала
узбекистан ташкент ритейлер компания л'этуаль косметика парфюмерия российская первый магазин в ташкенте набор персонала
Крупный российский ритейлер выходит на рынок Узбекистана
15:21 28.05.2023 (обновлено: 16:11 28.05.2023)
Магазин косметики от известной сети магазинов начала подбор персонала в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik
. Еще один российский ритейлер – сеть магазинов парфюмерии косметики "Л'Этуаль" планирует открыть магазин в Узбекистане, сообщает РИА Новости
со ссылкой на интернет-сервис по подбору кадров и работы в республике hh.uz.
По данным агентства, компания начала подбор персонала для первого магазина в Ташкенте. В частности, на сайте онлайн-агентства опубликована вакансия директора первого магазина "Л'Этуаль" в Ташкенте.
"Л'Этуаль" - крупная российская сеть магазинов парфюмерии и косметики, основанная в 1997 году. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены.
В апреле 2022 года еще одни российский ритейлер - "Магнит" - открыл свой первый магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Узбекистане. Спустя год сеть представлена уже более 20 торговыми точками в Ташкенте и в Ташкентской области. До конца 2023 года в число магазинов в республике планируется довести до 80 точек за счет выхода в другие регионы страны.
На рынке республики действует также российский маркетплейс Wildberries, на котором товары узбекских производителей становятся все более популярными.