https://uz.sputniknews.ru/20230528/krupnyy-odin-rossiyskiy-riteyler-vyxodit-na-rynok-uzbekistana-35435317.html

Крупный российский ритейлер выходит на рынок Узбекистана

Крупный российский ритейлер выходит на рынок Узбекистана

Магазин косметики от известной сети магазинов начала подбор персонала в Ташкенте.

2023-05-28T15:21+0500

2023-05-28T15:21+0500

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узбекистан

общество

россия

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Еще один российский ритейлер – сеть магазинов парфюмерии косметики "Л'Этуаль" планирует открыть магазин в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-сервис по подбору кадров и работы в республике hh.uz.По данным агентства, компания начала подбор персонала для первого магазина в Ташкенте. В частности, на сайте онлайн-агентства опубликована вакансия директора первого магазина "Л'Этуаль" в Ташкенте."Л'Этуаль" - крупная российская сеть магазинов парфюмерии и косметики, основанная в 1997 году. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены.В апреле 2022 года еще одни российский ритейлер - "Магнит" - открыл свой первый магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Узбекистане. Спустя год сеть представлена уже более 20 торговыми точками в Ташкенте и в Ташкентской области. До конца 2023 года в число магазинов в республике планируется довести до 80 точек за счет выхода в другие регионы страны.На рынке республики действует также российский маркетплейс Wildberries, на котором товары узбекских производителей становятся все более популярными.

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