https://uz.sputniknews.ru/20230528/pogoda-tashkent-28-maya-prognoz-sinoptikov-35430949.html

Погода в Ташкенте на 28 мая — прогноз синоптиков

Погода в Ташкенте на 28 мая — прогноз синоптиков

В воскресенье жителей и гостей столицы ждет теплая погода

2023-05-28T07:30+0500

2023-05-28T07:30+0500

2023-05-28T07:30+0500

ташкент

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прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В воскресенье, 28 мая, в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Температура ночью — 16-18° тепла, днем 31-33° тепла.

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