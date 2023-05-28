https://uz.sputniknews.ru/20230528/pogoda-tashkent-28-maya-prognoz-sinoptikov-35430949.html
Погода в Ташкенте на 28 мая — прогноз синоптиков
Погода в Ташкенте на 28 мая — прогноз синоптиков
В воскресенье жителей и гостей столицы ждет теплая погода
2023-05-28T07:30+0500
2023-05-28T07:30+0500
2023-05-28T07:30+0500
ташкент
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прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В воскресенье, 28 мая, в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Температура ночью — 16-18° тепла, днем 31-33° тепла.
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ташкент столица прогноз погода синоптики узгидромет день ночь воскресенье 28 мая облачность без осадков температура тепло
ташкент столица прогноз погода синоптики узгидромет день ночь воскресенье 28 мая облачность без осадков температура тепло
Погода в Ташкенте на 28 мая — прогноз синоптиков
В воскресенье жителей и гостей столицы ждет теплая погода.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
В воскресенье, 28 мая, в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Температура ночью — 16-18° тепла, днем 31-33° тепла.