https://uz.sputniknews.ru/20230528/turtsiia-vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-35433805.html

В Турции стартовал второй тур выборов президента

В Турции стартовал второй тур выборов президента

Голосование началось без нарушений, заявил министр юстиции страны.

2023-05-28T10:58+0500

2023-05-28T10:58+0500

2023-05-28T10:58+0500

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выборы президента

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов, сообщает РИА Новости.Голосование началось без нарушений, ожидается высокая активность избирателей, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Во втором туре выборов принимают участие действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Напомним, первый тур президентских выборов прошел 15 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24%, Кылычдароглу — 45,06% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был объявлен второй тур выборов.

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