https://uz.sputniknews.ru/20230528/uzbekistan-investitsionnoe-sotrudnichestvo-kuveyt-35434200.html

Узбекистан планирует развивать инвестиционное сотрудничество с Кувейтом

Узбекистан планирует развивать инвестиционное сотрудничество с Кувейтом

Замминистра иностранных дел республики принял главу кувейтской компании и перспективы инвестиционных проектов в разных сферах.

2023-05-28T12:01+0500

2023-05-28T12:01+0500

2023-05-28T12:01+0500

узбекистан

кувейт

политика

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев принял в пятницу президента компании "Kuwait Investment Co." Юсуфа Мухаммада аль-Али, сообщает пресс-служба МИД.В частности, стороны рассмотрели перспективы реализации инвестиционных проектов в Узбекистане в промышленности, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.Напомним, основным инвестиционным партнером Узбекистана остается Россия. Число предприятий с российским капиталом в стране растет и сегодня составляет 3 700. Кроме того, республика, имея статус наблюдателя в ЕАЭС, достаточно успешно реализует программу промышленной кооперации с Россией. Узбекистан участвует во многих проектах евразийской "пятерки", в том числе по развитию электронной торговли, цифровизации грузовых перевозок.Практически все регионы России активно работают с Узбекистаном. В частности, Нижегородская, Свердловская, Челябинская, Липецкая, Московская области, Санкт-Петербург и Красноярский край регулярно отправляют в республику свои бизнес-миссии. 18 соглашений о сотрудничестве субъектов России с Узбекистаном в действии, в ближайшее время подпишут еще четыре документа.

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