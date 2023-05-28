https://uz.sputniknews.ru/20230528/uzbekistan-investitsionnoe-sotrudnichestvo-kuveyt-35434200.html
Узбекистан планирует развивать инвестиционное сотрудничество с Кувейтом
Узбекистан планирует развивать инвестиционное сотрудничество с Кувейтом
Замминистра иностранных дел республики принял главу кувейтской компании и перспективы инвестиционных проектов в разных сферах.
2023-05-28T12:01+0500
2023-05-28T12:01+0500
2023-05-28T12:01+0500
узбекистан
кувейт
политика
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев принял в пятницу президента компании "Kuwait Investment Co." Юсуфа Мухаммада аль-Али, сообщает пресс-служба МИД.В частности, стороны рассмотрели перспективы реализации инвестиционных проектов в Узбекистане в промышленности, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.Напомним, основным инвестиционным партнером Узбекистана остается Россия. Число предприятий с российским капиталом в стране растет и сегодня составляет 3 700. Кроме того, республика, имея статус наблюдателя в ЕАЭС, достаточно успешно реализует программу промышленной кооперации с Россией. Узбекистан участвует во многих проектах евразийской "пятерки", в том числе по развитию электронной торговли, цифровизации грузовых перевозок.Практически все регионы России активно работают с Узбекистаном. В частности, Нижегородская, Свердловская, Челябинская, Липецкая, Московская области, Санкт-Петербург и Красноярский край регулярно отправляют в республику свои бизнес-миссии. 18 соглашений о сотрудничестве субъектов России с Узбекистаном в действии, в ближайшее время подпишут еще четыре документа.
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узбекистан кувейт замминистра иностранных дел бахромжон аълоев президент компании kuwait investment co. юсуф мухаммад аль-али мид инвестиции сотрудничество
узбекистан кувейт замминистра иностранных дел бахромжон аълоев президент компании kuwait investment co. юсуф мухаммад аль-али мид инвестиции сотрудничество
Узбекистан планирует развивать инвестиционное сотрудничество с Кувейтом
Замминистра иностранных дел республики принял главу кувейтской компании и перспективы инвестиционных проектов в разных сферах.
ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik.
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев принял в пятницу президента компании "Kuwait Investment Co." Юсуфа Мухаммада аль-Али, сообщает
пресс-служба МИД.
"На встрече обсуждены вопросы активного продвижения экономической дипломатии, в том числе путем привлечения кувейтских инвестиций и технологий в Узбекистан", - говорится в сообщении.
В частности, стороны рассмотрели перспективы реализации инвестиционных проектов в Узбекистане в промышленности, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.
Напомним, основным инвестиционным партнером Узбекистана остается Россия. Число предприятий с российским капиталом в стране растет и сегодня составляет 3 700. Кроме того, республика, имея статус наблюдателя в ЕАЭС, достаточно успешно реализует программу промышленной кооперации с Россией. Узбекистан участвует во многих проектах евразийской "пятерки", в том числе по развитию электронной торговли, цифровизации грузовых перевозок.
Практически все регионы России активно работают с Узбекистаном. В частности, Нижегородская, Свердловская, Челябинская, Липецкая, Московская области, Санкт-Петербург и Красноярский край регулярно отправляют в республику свои бизнес-миссии. 18 соглашений о сотрудничестве субъектов России с Узбекистаном в действии, в ближайшее время подпишут еще четыре документа.