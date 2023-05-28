https://uz.sputniknews.ru/20230528/v-uzbekistane-proydut-ucheniya-po-bezopasnosti-pri-zemletryaseniyax-35434731.html

В Узбекистане пройдут учения по безопасности при землетрясениях

В Узбекистане пройдут учения по безопасности при землетрясениях

В рамках недели "Готовности к землетрясениям" жителям республики расскажут, как вести себя при стихийных бедствиях, как оказывать помощь пострадавшим и как уменьшить риск последствий при землетрясении.

2023-05-28T13:08+0500

2023-05-28T13:08+0500

2023-05-28T13:58+0500

узбекистан

общество

землетрясение

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/232/31/2323141_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c2ee1418c43da2c9a7b3eba53133f9b2.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. В Узбекистане с 1 июня пройдет неделя "Готовности к землетрясениям". В рамках акции по всей республике организуют учения по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях, рассказал руководитель Республиканского центра сейсмопрогнозного мониторинга Кахрамон Кучкоров на брифинге в АИМК.Гражданам, живущим в многоэтажных домах, расскажут о том, как опасно самовольно сносить несущие опоры здания и изменять другие конструкции.Школьников и студентов обучат способам защиты от последствий землетрясения, оказания первой помощи пострадавшим.Кроме того, с 1 августа 2023 года власти планируют внедрить электронную платформу для проведения сейсмологических наблюдений на водоемах. К разработке платформы привлекают квалифицированных специалистов Министерства водного хозяйства, АО "Узбекгидроэнерго", Министерства цифровых технологий, Академии наук и МЧС.С 1 декабря в Узбекистане поэтапно внедрят национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Ее интегрируют с глобальной системой международных сейсмических наблюдений. В дополнение к дествующим 45 сейсмическим станциям по всей стране за три года установят 200 специальных приборов – акселерометров, позволяющих проводить сейсмические наблюдения.Будет запущено мобильное приложение “Оповещения о сильных землетрясениях”, через которое пользователям будут отправлять сообщение в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.С будущего года начнется разработка генеральных планов городов, расположенных в сейсмоактивных зонах, на основе карт сейсмического микрорайонирования. Эти карты разработает Академия наук Узбекистана.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан учения безопасность при землетрясениях неделя готовности к землетрясению обучение пропаганда сейсмопрогностический мониторинг акселерометры