https://uz.sputniknews.ru/20230529/35439530.html

Те, кто занимается физкультурой, легче переносят боль — ученые

Те, кто занимается физкультурой, легче переносят боль — ученые

Исследования с участием 10 тыс. человек показали, что физически активные люди более терпимы к боли, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

2023-05-29T07:00+0500

2023-05-29T07:00+0500

2023-05-29T07:00+0500

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здоровье

спорт

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Люди, которые занимаются физкультурой, легче переносят боль, выяснили ученые, пишет Plos One.Норвежские ученые проанализировали данные о здоровье 10 тысяч человек и их уровень физической активности. Исследователи измеряли уровень терпимости людей к боли с помощью общих тестов, вроде погружения рук в холодную воду.Результаты показали, что физически активные люди имели более высокую степень переносимости боли по сравнению с теми, кто вел малоподвижный образ жизни. Уровень терпимости к боли возрастал вместе с количеством физических упражнений.Исследователи пока не могут сказать, как именно спорт связан с терпимостью к боли.

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