https://uz.sputniknews.ru/20230529/chto-izmenitsya-zakonodatelstvo-1-iyun-uzbekistan-35453315.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 июня

Что изменится для узбекистанцев с 1 июня

Новые законы, которые вступят в силу в июне

2023-05-29T12:58+0500

2023-05-29T12:58+0500

2023-05-29T13:06+0500

узбекистан

общество

законодательство

изменения

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. С 1 июня в силу вступает целый ряд законодательных актов. О новшествах в законодательстве — наш традиционный обзор.Справки о рожденииРоддома будут выдавать родителям справки с QR-кодом о том, что рождение их ребенка зарегистрировали в ЗАГСе. При этом обычное свидетельство можно будет получить в отделе ЗАГСа в любое время.В столице такой порядок действует с начала года, а с 1 июня его введут по всей стране.Семьям погибших военных предоставят дополнительные льготыДетям военных предоставят бесплатное место в детском саду, а также дополнительные квоты на основе государственного гранта на обучение в колледжах и вузах.Родители погибшего военнослужащего смогут два раза в год бесплатно пользоваться ж/д и авиатранспортом. Также семья военного имеет право на бесплатную медицинскую помощь в ведомственных поликлиниках и больницах.Отмена ограничений в торгово-финансовой сфереВ частности, предпринимателям разрешат торговать и оказывать услуги круглосуточно. Президент отменил ограничение времени работы точек розничной торговли и сферы услуг.Организациям, оказывающими платежные услуги, не нужно предоставлять электронные счет-фактуры за денежные переводы между физлицами.Субсидии для сельхозпроизводителей в онлайнеС 1 июня выделять субсидии сельхозпроизводителям будут онлайн через систему "Субсидирование производителей сельскохозяйственной продукции".Новые правила для строительства в сейсмоопасных зонахРазработка проектной документации по зданиям и сооружениям IV категории сейсмической безопасности будут выполнять проектно-изыскательские организации, имеющие категорию "С" и выше в Электронном рейтинге.Строительство зданий в зоне, предрасположенной к землетрясениям, смогут выполнять только строительно-подрядные организации, имеющие категорию "ССС" и выше (включая все категории видов "А" и "B") в Электронном рейтинге.Размещение телекоммуникаций на конкурсной основеВведут в силу новые требования к оформлению договоров аренды на размещение телекоммуникаций на земельных участках. Так, операторы смогут арендовать землю через электронные онлайн-аукционы.

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