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https://uz.sputniknews.ru/20230529/kyrgyzstan-kontrabanda-dron-35482737.html
В Кыргызстане раскрыли контрабанду в Узбекистан с помощью дрона — видео
В Кыргызстане раскрыли контрабанду в Узбекистан с помощью дрона — видео
Специальные беспилотники зафиксировали попытку перегона скота и провоза контрабанды через границу на автомобиле.
2023-05-29T20:34+0500
2023-05-29T20:44+0500
в мире
кыргызстан
контрабанда
дрон
гкнб
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БИШКЕК, 29 мая — Sputnik. В Кыргызстане раскрыли схему контрабанды с помощью специального дрона, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.По данным пресс-службы, по подозрению в организации и покровительстве контрабанды товаров в Узбекистан задержаны сотрудники Аксыйского РОВД Джалал-Абадской области и Пограничной службы.Оперативные группы провели обыски на пограничных заставах и по адресам должностных лиц ОВД района. Нашли деньги, записи о передаче контрабанды и подготовленных к отправке товарах и скоте.С помощью специальных дронов Погранслужба выявила попытку провоза контрабанды машиной и перегона скота. В машине была табачная продукция на 1,2 миллиона сомов.Обвинения предъявлены трем милиционерам, в том числе заместителю начальника Аксыйского РОВД и трем командирам пограничных застав.Чтобы предотвратить развитие контрабандной деятельности в районе ГКНБ инициирует организацию упрощенной работы КПП "Баймак" в соседнем Ала-Букинском районе, чтобы товары и скот проходили легально через госграницу.
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кыргызстан пограничная служба контрабанда в кыргызстан сотрудники ровд пограничной службы специальный дрон
кыргызстан пограничная служба контрабанда в кыргызстан сотрудники ровд пограничной службы специальный дрон

В Кыргызстане раскрыли контрабанду в Узбекистан с помощью дрона — видео

20:34 29.05.2023 (обновлено: 20:44 29.05.2023)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Военнослужащие у беспилотного летательного аппарата. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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Специальные беспилотники зафиксировали попытку перегона скота и провоза контрабанды через границу на автомобиле.
БИШКЕК, 29 мая — Sputnik. В Кыргызстане раскрыли схему контрабанды с помощью специального дрона, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
По данным пресс-службы, по подозрению в организации и покровительстве контрабанды товаров в Узбекистан задержаны сотрудники Аксыйского РОВД Джалал-Абадской области и Пограничной службы.
Оперативные группы провели обыски на пограничных заставах и по адресам должностных лиц ОВД района. Нашли деньги, записи о передаче контрабанды и подготовленных к отправке товарах и скоте.
С помощью специальных дронов Погранслужба выявила попытку провоза контрабанды машиной и перегона скота. В машине была табачная продукция на 1,2 миллиона сомов.
Обвинения предъявлены трем милиционерам, в том числе заместителю начальника Аксыйского РОВД и трем командирам пограничных застав.
Чтобы предотвратить развитие контрабандной деятельности в районе ГКНБ инициирует организацию упрощенной работы КПП "Баймак" в соседнем Ала-Букинском районе, чтобы товары и скот проходили легально через госграницу.
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