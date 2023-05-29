https://uz.sputniknews.ru/20230529/kyrgyzstan-kontrabanda-dron-35482737.html

В Кыргызстане раскрыли контрабанду в Узбекистан с помощью дрона — видео

В Кыргызстане раскрыли контрабанду в Узбекистан с помощью дрона — видео

Специальные беспилотники зафиксировали попытку перегона скота и провоза контрабанды через границу на автомобиле.

2023-05-29T20:34+0500

2023-05-29T20:34+0500

2023-05-29T20:44+0500

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БИШКЕК, 29 мая — Sputnik. В Кыргызстане раскрыли схему контрабанды с помощью специального дрона, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.По данным пресс-службы, по подозрению в организации и покровительстве контрабанды товаров в Узбекистан задержаны сотрудники Аксыйского РОВД Джалал-Абадской области и Пограничной службы.Оперативные группы провели обыски на пограничных заставах и по адресам должностных лиц ОВД района. Нашли деньги, записи о передаче контрабанды и подготовленных к отправке товарах и скоте.С помощью специальных дронов Погранслужба выявила попытку провоза контрабанды машиной и перегона скота. В машине была табачная продукция на 1,2 миллиона сомов.Обвинения предъявлены трем милиционерам, в том числе заместителю начальника Аксыйского РОВД и трем командирам пограничных застав.Чтобы предотвратить развитие контрабандной деятельности в районе ГКНБ инициирует организацию упрощенной работы КПП "Баймак" в соседнем Ала-Букинском районе, чтобы товары и скот проходили легально через госграницу.

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