В некоторых районах Ташкента отключат холодную воду — адреса
© pexels.com/Nithin PAКрупным планом фото капли воды
© pexels.com/Nithin PA
Причина перебоев с подачей питьевой воды в Мирзо-Улугбекском, Сергелийском и Янгихаётском районах 29-30 мая — плановые профилактические работы на крупных водопроводных сетях.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. О снижении давления и временном прекращении подачи питьевой воды в трех районах Ташкента с 9.00 часов 29 мая до 9.00 часов 30 мая сообщило ООО “Тошкент шахар сув таъминоти”.
Перебои с подачей холодной воды будут “в связи с плановыми профилактическими работами на крупных водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему сезону 2023 года”, говорится в сообщении.
Список адресов, где снизят давление или прекратят подачу питьевой воды:
Мирзо-Улугбекский район: Центр семеноводства, Национальный парк, многоэтажные дома на улицах “Янги тонг”, “Алишеробод”, “Зафар”, “Жушкин”, “Соглом авлод”, “Фаровон хаёт”, “Жасорат”, “Нурли Замин”, “Анай булок”, институт охраны труда, областной центр судебно-медицинской экспертизы, Академия труда и социальных отношений;
Сергелийский район: махалли “Ногойкургон”, “Юкори Дархон”, “Беларик”, “Пастдархон”, Дехканский рынок, Сергелийский автомобильный базар;
Янгихаётский район: многоэтажные и частные дома в махаллях "Дустлик”, “Чарагон”, “Викор”, “Ал-Фаргоний”, “Тошкент”, “Чорток”, “Чорбог”, “Ёркин хаёт”, “Олчазор”, “Кипчок”, “Йулдош”, “Янги Чоштепа”, “Чоштепа”, “Икбол”, “Файзли”, семейная поликлиника №37, роддом №1, районные хокимият и прокуратура.