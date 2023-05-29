https://uz.sputniknews.ru/20230529/otklyucheniye-xolodnaya-voda-rayony-tashkent-29-30-may-adresa-35448735.html

В некоторых районах Ташкента отключат холодную воду — адреса

В некоторых районах Ташкента отключат холодную воду — адреса

Причина перебоев с подачей воды в Мирзо-Улугбекском, Сергелийском и Янгихаётском районах 29-30 мая — плановые профилактические работы на крупных водопроводных сетях.

2023-05-29T11:44+0500

2023-05-29T11:44+0500

2023-05-29T11:44+0500

узбекистан

ташкент

холодная вода

отключение воды

район

общество

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. О снижении давления и временном прекращении подачи питьевой воды в трех районах Ташкента с 9.00 часов 29 мая до 9.00 часов 30 мая сообщило ООО “Тошкент шахар сув таъминоти”.Перебои с подачей холодной воды будут “в связи с плановыми профилактическими работами на крупных водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему сезону 2023 года”, говорится в сообщении.Список адресов, где снизят давление или прекратят подачу питьевой воды:

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