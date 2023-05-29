https://uz.sputniknews.ru/20230529/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-29-maya-35439293.html

Температура поднимется до +39 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 29 мая

Температура поднимется до +39 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 29 мая

По прогнозу Узгидромета, начало недели в республике выдастся жарким, лишь в горах может пройти дождь.

2023-05-29T05:00+0500

2023-05-29T05:00+0500

2023-05-29T05:00+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В понедельник на большей части республики ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в горных районах Наманганской и Ферганской областей во второй половине дня может пройти кратковременный дождь, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем:

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