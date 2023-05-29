https://uz.sputniknews.ru/20230529/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-29-maya-35439293.html
Температура поднимется до +39 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 29 мая
Температура поднимется до +39 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 29 мая
По прогнозу Узгидромета, начало недели в республике выдастся жарким, лишь в горах может пройти дождь.
2023-05-29T05:00+0500
2023-05-29T05:00+0500
2023-05-29T05:00+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В понедельник на большей части республики ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в горных районах Наманганской и Ферганской областей во второй половине дня может пройти кратковременный дождь, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды узгидромет жара без осадков переменная облачность кратковременный дождь гроза каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская ферганская наманганская андижанская область горные районы
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет жара без осадков переменная облачность кратковременный дождь гроза каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская ферганская наманганская андижанская область горные районы
Температура поднимется до +39 градусов: прогноз погоды в Узбекистане на 29 мая
По прогнозу Узгидромета, начало недели в республике выдастся жарким, лишь в горах может пройти дождь.
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik.
В понедельник на большей части республики ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в горных районах Наманганской и Ферганской областей во второй половине дня может пройти кратковременный дождь, сообщает
Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 32-37 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 34-39 градусов;
Ферганская долина – 28-33 градуса;
Горные районы – 22-27 градусов.