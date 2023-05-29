https://uz.sputniknews.ru/20230529/proisshestvie-detskiy-sad-tashkent-deti-igolki-35461408.html
В соцсетях появилось скандальное видео из столичного детсада – объяснение Минобразования
В соцсетях появилось скандальное видео из столичного детсада – объяснение Минобразования
В соцсетях появилось видео с ребенком, на теле которого следы от укола иглой.
2023-05-29T14:14+0500
2023-05-29T14:14+0500
2023-05-29T15:03+0500
общество
образование
происшествия
дети
детский сад
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В соцсетях распространилась информация, что в детском саду Янгихаётского района практикантка тыкала детей иголками, передает столичный отдел дошкольного и школьного образования.СМИ прикрепляют к информации видео, в котором родитель показывает на ребенке след от укола иглой.Сотрудники районного ОВД начали доследственную проверку по данному случаю.
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общество образование происшествия дети детский сад ташкент тыкал иглой жестокое отношение
общество образование происшествия дети детский сад ташкент тыкал иглой жестокое отношение
В соцсетях появилось скандальное видео из столичного детсада – объяснение Минобразования
14:14 29.05.2023 (обновлено: 15:03 29.05.2023)
В соцсетях распространилось видео, в котором родитель показывает на ребенке след от укола иглой.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
В соцсетях распространилась информация, что в детском саду Янгихаётского района практикантка тыкала детей иголками, передает
столичный отдел дошкольного и школьного образования.
СМИ прикрепляют к информации видео, в котором родитель показывает на ребенке след от укола иглой.
Сотрудники районного ОВД начали доследственную проверку по данному случаю.