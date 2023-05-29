https://uz.sputniknews.ru/20230529/proisshestvie-detskiy-sad-tashkent-deti-igolki-35461408.html

В соцсетях появилось скандальное видео из столичного детсада – объяснение Минобразования

В соцсетях появилось скандальное видео из столичного детсада – объяснение Минобразования

В соцсетях появилось видео с ребенком, на теле которого следы от укола иглой.

2023-05-29T14:14+0500

2023-05-29T14:14+0500

2023-05-29T15:03+0500

общество

образование

происшествия

дети

детский сад

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В соцсетях распространилась информация, что в детском саду Янгихаётского района практикантка тыкала детей иголками, передает столичный отдел дошкольного и школьного образования.СМИ прикрепляют к информации видео, в котором родитель показывает на ребенке след от укола иглой.Сотрудники районного ОВД начали доследственную проверку по данному случаю.

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