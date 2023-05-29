https://uz.sputniknews.ru/20230529/skolko-predstaviteley-smi-ruz-akkreditovali-dlya-osvescheniya-dosrochnyx-prezidentskix-vyborov-35447823.html

Сколько представителей СМИ РУз аккредитовали для освещения досрочных президентских выборов

Сколько представителей СМИ РУз аккредитовали для освещения досрочных президентских выборов

Согласно обращениям в ЦИК республики, провели аккредитацию 54 представителей 6 местных СМИ. Средства массовой информации могут обращаться в ЦИК для аккредитации своих представителей, начиная с 20 мая и не позднее чем за десять дней до выборов.

2023-05-29T11:30+0500

2023-05-29T11:30+0500

2023-05-29T11:58+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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заседание

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Аккредитацию представителей средств массовой информации (СМИ) для освещения досрочных президентских выборов обсудили на очередном заседании Центральной избирательной комиссии Узбекистана, сообщает пресс-служба ЦИК.На основе обращений, поступивших в ЦИК, провели аккредитацию 54 представителей 6 местных СМИ.Срок полномочий представителей СМИ начинается со дня получения удостоверения об аккредитации и заканчивается в день официального объявления итогов выборов.Согласно календарному плану, утвержденному ЦИК, средства массовой информации могут обращаться в Центральную Избирательную комиссию об аккредитации своих представителей, начиная с 20 мая 2023 года и не позднее чем за десять дней до выборов.ЦИК продолжает получать обращения от различных СМИ о проведении аккредитации. Их детально изучает пресс-служба ЦИК. Если все документы представили в установленном порядке и в них отсутствуют факторы, которые не позволят провести аккредитацию, то решением Центральной избирательной комиссии представитель СМИ будет аккредитован.Напомним, что указом главы Узбекистана досрочные президентские выборы пройдут 9 июля 2023 года. Все новости о досрочных выборах оперативно читайте в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и следите за обновлениями.

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