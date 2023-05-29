Победа! Как турки празднуют переизбрание Эрдогана — фото

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Реджеп Тайип Эрдоган выиграл президентскую гонку в Турции. По итогам второго тура он набрал 52% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Разрыв между соперниками составил более 2 млн голосов. Как встретили победу Эрдогана в Турции — в нашей фотоленте.