Победа! Как турки празднуют переизбрание Эрдогана — фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре.
Поддержать Реджепа Эрдогана пришла его супруга Эмине Эрдоган.
Поддержать Реджепа Эрдогана пришла его супруга Эмине Эрдоган.
Президент Турции выступает на площади у Президентского дворца.
Президент Турции выступает на площади у Президентского дворца.
Лидер Народно-республиканской партии (НРП) и кандидат в президенты от основного оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу (в центре) на прогулке после своего выступления в штаб-квартире НРП в Анкаре.
Лидер Народно-республиканской партии (НРП) и кандидат в президенты от основного оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу (в центре) на прогулке после своего выступления в штаб-квартире НРП в Анкаре.
После объявления итогов второго тура выборов турки массово вышли на улицы.
После объявления итогов второго тура выборов турки массово вышли на улицы.
Граждане, поддерживающие Эрдогана, празднуют его победу на выборах президента.
Граждане, поддерживающие Эрдогана, празднуют его победу на выборах президента.
Население празднует победу Эрдогана даже на дорогах — водители сигналят, из машин доносится музыка, а также выглядывают национальный флаг страны и символика правящей партии.
Население празднует победу Эрдогана даже на дорогах — водители сигналят, из машин доносится музыка, а также выглядывают национальный флаг страны и символика правящей партии.
Сторонница Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле.
Сторонница Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле.
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре.
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре.
Эта победа Эрдогана закрепила его статус самой важной фигуры в современной истории Турции.
Эта победа Эрдогана закрепила его статус самой важной фигуры в современной истории Турции.
Сторонники Эрдогана размахивают флагами Турции перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле.
Сторонники Эрдогана размахивают флагами Турции перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле.
Население, пострадавшего от землетрясения Кахраманмараша, празднует переизбрание Эрдогана.
Население, пострадавшего от землетрясения Кахраманмараша, празднует переизбрание Эрдогана.
Сторонники президента устроили салют в честь его победы на выборах.
Сторонники президента устроили салют в честь его победы на выборах.
По данным СМИ, вечером на улицы вышло так много человек, что в Анкаре остановили дорожное движение.
По данным СМИ, вечером на улицы вышло так много человек, что в Анкаре остановили дорожное движение.