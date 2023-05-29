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Победа! Как турки празднуют переизбрание Эрдогана — фото
Победа! Как турки празднуют переизбрание Эрдогана — фото
Как встретили победу Эрдогана в Турции
2023-05-29T11:19+0500
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фото
фотолента
реджеп тайип эрдоган
турция
выборы президента
выборы
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фото эрдоган победа на выборах политика в мире фотолента выборы турция выборы президента
фото эрдоган победа на выборах политика в мире фотолента выборы турция выборы президента

Победа! Как турки празднуют переизбрание Эрдогана — фото

11:19 29.05.2023 (обновлено: 11:32 29.05.2023)
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НовостиTelegram
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл президентскую гонку в Турции. По итогам второго тура он набрал 52% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Разрыв между соперниками составил более 2 млн голосов. Как встретили победу Эрдогана в Турции — в нашей фотоленте.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Поддержать Реджепа Эрдогана пришла его супруга Эмине Эрдоган.

Поддержать Реджепа Эрдогана пришла его супруга Эмине Эрдоган. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Поддержать Реджепа Эрдогана пришла его супруга Эмине Эрдоган.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Президент Турции выступает на площади у Президентского дворца.

Президент Турции выступает на площади у Президентского дворца. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Президент Турции выступает на площади у Президентского дворца.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

Лидер Народно-республиканской партии (НРП) и кандидат в президенты от основного оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу (в центре) на прогулке после своего выступления в штаб-квартире НРП в Анкаре.

Лидер Народно-республиканской партии (НРП) и кандидат в президенты от основного оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу (в центре) на прогулке после своего выступления в штаб-квартире НРП в Анкаре. - Sputnik Узбекистан
4/15
© AFP 2023 / Bulent Kilic

Лидер Народно-республиканской партии (НРП) и кандидат в президенты от основного оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу (в центре) на прогулке после своего выступления в штаб-квартире НРП в Анкаре.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

После объявления итогов второго тура выборов турки массово вышли на улицы.

После объявления итогов второго тура выборов турки массово вышли на улицы. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Alexey Filippov
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После объявления итогов второго тура выборов турки массово вышли на улицы.

© AFP 2023 / Umit Turhan Coskun

Граждане, поддерживающие Эрдогана, празднуют его победу на выборах президента.

Граждане, поддерживающие Эрдогана, празднуют его победу на выборах президента. - Sputnik Узбекистан
6/15
© AFP 2023 / Umit Turhan Coskun

Граждане, поддерживающие Эрдогана, празднуют его победу на выборах президента.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Население празднует победу Эрдогана даже на дорогах — водители сигналят, из машин доносится музыка, а также выглядывают национальный флаг страны и символика правящей партии.

Население празднует победу Эрдогана даже на дорогах — водители сигналят, из машин доносится музыка, а также выглядывают национальный флаг страны и символика правящей партии. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Население празднует победу Эрдогана даже на дорогах — водители сигналят, из машин доносится музыка, а также выглядывают национальный флаг страны и символика правящей партии.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Сторонница Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле.

Сторонница Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Перейти в фотобанк

Сторонница Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре.

© AFP 2023 / Umit Turhan Coskun

Эта победа Эрдогана закрепила его статус самой важной фигуры в современной истории Турции.

Эта победа Эрдогана закрепила его статус самой важной фигуры в современной истории Турции. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AFP 2023 / Umit Turhan Coskun

Эта победа Эрдогана закрепила его статус самой важной фигуры в современной истории Турции.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Сторонники Эрдогана размахивают флагами Турции перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле.

Сторонники Эрдогана размахивают флагами Турции перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Alexey Filippov
/
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Сторонники Эрдогана размахивают флагами Турции перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЖурналисты у президентского дворца в Анкаре после окончания второго тура президентских выборов в Турции.
Журналисты у президентского дворца в Анкаре после окончания второго тура президентских выборов в Турции - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Журналисты у президентского дворца в Анкаре после окончания второго тура президентских выборов в Турции.
© AFP 2023 / Can Erok

Население, пострадавшего от землетрясения Кахраманмараша, празднует переизбрание Эрдогана.

Население, пострадавшего от землетрясения Кахраманмараша, празднует переизбрание Эрдогана. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP 2023 / Can Erok

Население, пострадавшего от землетрясения Кахраманмараша, празднует переизбрание Эрдогана.

© AP Photo / Emrah Gurel

Сторонники президента устроили салют в честь его победы на выборах.

Сторонники президента устроили салют в честь его победы на выборах. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AP Photo / Emrah Gurel

Сторонники президента устроили салют в честь его победы на выборах.

© AP Photo / Francisco Seco

По данным СМИ, вечером на улицы вышло так много человек, что в Анкаре остановили дорожное движение.

По данным СМИ, вечером на улицы вышло так много человек, что в Анкаре остановили дорожное движение. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AP Photo / Francisco Seco

По данным СМИ, вечером на улицы вышло так много человек, что в Анкаре остановили дорожное движение.

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