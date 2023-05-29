https://uz.sputniknews.ru/20230529/uzbekistan-kitay-opyt-borba-s-bednostyu-kuchkarov-35468914.html

Узбекистан намерен применить опыт КНР в борьбе с бедностью

Узбекистан намерен применить опыт КНР в борьбе с бедностью

В КНР проходит форум ШОС по борьбе с бедностью

2023-05-29T16:44+0500

2023-05-29T16:44+0500

2023-05-29T17:18+0500

политика

шос

узбекистан

бедность

китай

жамшид кучкаров

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Узбекистан хочет использовать опыт Китая в борьбе с бедностью в сельских районах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Кучкарова.Узбекистан начал борьбу с бедностью всего несколько лет назад, но уверенно движется к цели. Это стало возможным благодаря реформам и поддержке международных организаций, в том числе ШОС. Так, за 2022 год уровень бедности в республике уменьшился с 17% до 14%.Бедность — это проблема, которая требует конкретных действий, а страны ШОС обладают достаточным опытом в этом деле, считает Кучкаров.Форум ШОС по борьбе с бедностью и устойчивому развитию проходит в Китае. Данный факт имеет огромное значение для организации, ведь половина населения планеты живет в странах ШОС.Напомним, сегодня в китайской провинции Шэньси стартовал форум ШОС по борьбе с бедностью и устойчивому развитию.В настоящее время в ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран проходит процедуры вступления в организацию. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.На состоявшемся в сентябре 2022 года в Самарканде саммите запустили механизм присоединения к ШОС Беларуси, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

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