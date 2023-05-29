https://uz.sputniknews.ru/20230529/zapret-kureniya-infografika-35482258.html
Где в Узбекистане запретили курить — инфографика
Где в Узбекистане запретили курить — инфографика
Новая редакция закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" содержит перечень мест, в которых курение запрещено.
2023-05-29T19:59+0500
2023-05-29T19:59+0500
2023-05-29T19:59+0500
узбекистан
инфографика
курение
запрет
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Новую редакцию закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" подписал 24 мая президент Шавкат Мирзиёев. В законе четко прописаны общественные места, в которых запрещено курение. Среди них - автозаправки, остановки и любые виды транспорта. Что еще вошло в перечень - смотрите в инфографике Sputnik.
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узбекистан закон об ограничении распространения алкогольной и табачной продукции запрет запрещено курение общественные места перечень где нельзя курить в каких местах организациях
узбекистан закон об ограничении распространения алкогольной и табачной продукции запрет запрещено курение общественные места перечень где нельзя курить в каких местах организациях
Где в Узбекистане запретили курить — инфографика
Новая редакция закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" содержит перечень мест, в которых курение запрещено.
Новую редакцию закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" подписал 24 мая президент Шавкат Мирзиёев. В законе четко прописаны общественные места, в которых запрещено курение. Среди них - автозаправки, остановки и любые виды транспорта. Что еще вошло в перечень - смотрите в инфографике Sputnik.