https://uz.sputniknews.ru/20230529/zapret-kureniya-infografika-35482258.html

Где в Узбекистане запретили курить — инфографика

Где в Узбекистане запретили курить — инфографика

Новая редакция закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" содержит перечень мест, в которых курение запрещено.

2023-05-29T19:59+0500

2023-05-29T19:59+0500

2023-05-29T19:59+0500

узбекистан

инфографика

курение

запрет

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Новую редакцию закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" подписал 24 мая президент Шавкат Мирзиёев. В законе четко прописаны общественные места, в которых запрещено курение. Среди них - автозаправки, остановки и любые виды транспорта. Что еще вошло в перечень - смотрите в инфографике Sputnik.

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узбекистан закон об ограничении распространения алкогольной и табачной продукции запрет запрещено курение общественные места перечень где нельзя курить в каких местах организациях