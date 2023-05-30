https://uz.sputniknews.ru/20230530/ataka-bespilotniki-moskva-kommentarii-peskov-shoygu-35509277.html

Как прокомментировали атаку беспилотников на Москву Песков и Шойгу

Как прокомментировали атаку беспилотников на Москву Песков и Шойгу

Официальный представитель Кремля назвал атаку ответом на удары по центру принятия решений, а глава Минобороны РФ указал цель атаки БПЛА.

2023-05-30T17:15+0500

2023-05-30T17:15+0500

2023-05-30T17:15+0500

москва

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье — это ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, Владимир Путин без каких-либо задержек получает всю оперативную информацию.Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают защищенность столицы, Песков подчеркнул хорошую работу ПВО и Минобороны.При этом он отказался сообщить, известны ли места запусков беспилотников, объяснив, что “это информация для специалистов, для военных, для специальных служб".Песков также отметил, что сегодняшнее нападение "лишний раз подтверждает" необходимость продолжения специальной военной операции и достижения ее целей.В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целью атаки беспилотников были гражданские объекты Москвы.Также Шойгу отметил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.Еще пять украинских дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Напомним, что упавшие беспилотники повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Еще один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве. По информации мэра столицы Сергея Собянина, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация им не потребовалась.Накануне Минобороны РФ сообщило, что войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

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