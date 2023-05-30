https://uz.sputniknews.ru/20230530/chempionat-mira-u20-futbol-pryamaya-translyatsiya-match-uzbekistan-izrail-35485724.html
Где и во сколько посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль
Где и во сколько посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль
Судить матч сборной Узбекистана против команды Израиля будет аргентинец Яэль Фалькон
2023-05-30T08:52+0500
2023-05-30T08:52+0500
2023-05-30T10:06+0500
узбекистан
чемпионат мира по футболу
чемпионат мира по футболу u-20
аргентина
израиль
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Сегодня ночью узбекские футболисты выйдут на поле в матче против команды Израиля, сообщает Федерация футбола Узбекистана. Игра пройдет 31 мая в 02.00 по ташкентскому времени.Главный арбитр этого матча — Яэль Фалькон (Аргентина). Ассистировать ему будут соотечественники Максимилиано Дель Йессо и Факундо Родригес. Четвертый официальный судья — Лопес Кастелланос (Гватемала).Чемпионат мира по футболу будут транслировать в прямом эфире на сайте ФИФА и телеканала UzReport TV.Напомним, мировое первенство проходит с 20 мая по 11 июня в Аргентине.21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли вничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.27 мая состоялся заключительный матч Узбекистана в групповом этапе. Команда обыграла гватемальцев со счетом 2:0. Оба гола забил Шахзод Нематжонов. Все самое важное, связанное с чемпионатом мира, читайте в нашем Telegram-канале.
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узбекистан аргентина футбол чемпионат мира u20 израиль 31 мая матч игра главный арбитр яэль фалькон максимилиано дель йессо факундо родригес судья лопес кастелланос гватемала
узбекистан аргентина футбол чемпионат мира u20 израиль 31 мая матч игра главный арбитр яэль фалькон максимилиано дель йессо факундо родригес судья лопес кастелланос гватемала
Где и во сколько посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль
08:52 30.05.2023 (обновлено: 10:06 30.05.2023)
Судить матч сборной Узбекистана против команды Израиля будет аргентинец Яэль Фалькон.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Сегодня ночью узбекские футболисты выйдут на поле в матче против команды Израиля, сообщает Федерация футбола Узбекистана
. Игра пройдет 31 мая в 02.00 по ташкентскому времени.
Главный арбитр этого матча — Яэль Фалькон (Аргентина). Ассистировать ему будут соотечественники Максимилиано Дель Йессо и Факундо Родригес. Четвертый официальный судья — Лопес Кастелланос (Гватемала).
Чемпионат мира по футболу будут транслировать в прямом эфире на сайте ФИФА
и телеканала UzReport TV.
Напомним, мировое первенство проходит с 20 мая по 11 июня в Аргентине.
21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.
23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли вничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.
27 мая состоялся заключительный матч Узбекистана в групповом этапе. Команда обыграла гватемальцев со счетом 2:0. Оба гола забил Шахзод Нематжонов.