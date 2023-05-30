https://uz.sputniknews.ru/20230530/chempionat-mira-u20-futbol-pryamaya-translyatsiya-match-uzbekistan-izrail-35485724.html

Где и во сколько посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль

Где и во сколько посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Израиль

Судить матч сборной Узбекистана против команды Израиля будет аргентинец Яэль Фалькон

2023-05-30T08:52+0500

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2023-05-30T10:06+0500

узбекистан

чемпионат мира по футболу

чемпионат мира по футболу u-20

аргентина

израиль

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Сегодня ночью узбекские футболисты выйдут на поле в матче против команды Израиля, сообщает Федерация футбола Узбекистана. Игра пройдет 31 мая в 02.00 по ташкентскому времени.Главный арбитр этого матча — Яэль Фалькон (Аргентина). Ассистировать ему будут соотечественники Максимилиано Дель Йессо и Факундо Родригес. Четвертый официальный судья — Лопес Кастелланос (Гватемала).Чемпионат мира по футболу будут транслировать в прямом эфире на сайте ФИФА и телеканала UzReport TV.Напомним, мировое первенство проходит с 20 мая по 11 июня в Аргентине.21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.23 мая Узбекистан и Новая Зеландия сыграли вничью. Игра закончилась со счетом 2:2. С узбекской стороны голы забили Аббосбек Файзуллаев и Шерзод Эсанов.27 мая состоялся заключительный матч Узбекистана в групповом этапе. Команда обыграла гватемальцев со счетом 2:0. Оба гола забил Шахзод Нематжонов. Все самое важное, связанное с чемпионатом мира, читайте в нашем Telegram-канале.

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