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https://uz.sputniknews.ru/20230530/devochka-uzbekistan-lodka-ucheba-akademicheskaya-greblya-35513076.html
Что стало с девочкой из Узбекистана, добиравшейся до школы на лодке
Что стало с девочкой из Узбекистана, добиравшейся до школы на лодке
Школьница которой приходилось плыть на лодке в соседнюю область, чтобы получить среднее образование, с нового учебного года будет жить и учиться в Олимпийском центре в Гулистане.
2023-05-30T18:18+0500
2023-05-30T18:18+0500
школа
узбекистан
сырдарьинская область
ташкентская область
девочка
общество
хокимият
академическая гребля
обучение
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. С нового учебного года жительница Бекабадского района Ташкентской области будет обучаться академической гребле в Центре подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта в Гулистане.Об этом сообщает пресс-служба администрации Сырдарьинской области.Центр предоставляет воспитанникам проживание и четырехразовое бесплатное питание, а в свободное время — возможность изучать программирование и IT –технологии.Напомним, что в конце декабря 2022 года в социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Бекабадского района Ташобласти в одиночку переплывает реку на лодке, чтобы попасть в школу в Гулистанском районе Сырдарьи.После этого случая, который взорвал интернет, хоким Сырдарьинской области пришел в школу, где учится героиня видео — Замира Туйчиева, где встретился с мамой девочки. Он пообещал оказать всю необходимую помощь для получения школьницей качественного образования, говорится в сообщении.
узбекистан
сырдарьинская область
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школа узбекистан сырдарьинская область ташкентская область девочка хокимият общество академическая гребля обучение
школа узбекистан сырдарьинская область ташкентская область девочка хокимият общество академическая гребля обучение

Что стало с девочкой из Узбекистана, добиравшейся до школы на лодке

18:18 30.05.2023
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской областиДевочка, добиравшаяся на лодке в школу в Сырдарье, будет обучаться академической гребле
Девочка, добиравшаяся на лодке в школу в Сырдарье, будет обучаться академической гребле - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области
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Школьница, которой приходилось плыть на лодке в соседнюю область, чтобы получить среднее образование, с нового учебного года будет жить и учиться в Олимпийском центре в Гулистане.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. С нового учебного года жительница Бекабадского района Ташкентской области будет обучаться академической гребле в Центре подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта в Гулистане.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Сырдарьинской области.
Центр предоставляет воспитанникам проживание и четырехразовое бесплатное питание, а в свободное время — возможность изучать программирование и IT –технологии.
Напомним, что в конце декабря 2022 года в социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Бекабадского района Ташобласти в одиночку переплывает реку на лодке, чтобы попасть в школу в Гулистанском районе Сырдарьи.
После этого случая, который взорвал интернет, хоким Сырдарьинской области пришел в школу, где учится героиня видео — Замира Туйчиева, где встретился с мамой девочки. Он пообещал оказать всю необходимую помощь для получения школьницей качественного образования, говорится в сообщении.
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