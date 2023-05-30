https://uz.sputniknews.ru/20230530/devochka-uzbekistan-lodka-ucheba-akademicheskaya-greblya-35513076.html

Что стало с девочкой из Узбекистана, добиравшейся до школы на лодке

Что стало с девочкой из Узбекистана, добиравшейся до школы на лодке

Школьница которой приходилось плыть на лодке в соседнюю область, чтобы получить среднее образование, с нового учебного года будет жить и учиться в Олимпийском центре в Гулистане.

2023-05-30T18:18+0500

2023-05-30T18:18+0500

2023-05-30T18:18+0500

школа

узбекистан

сырдарьинская область

ташкентская область

девочка

общество

хокимият

академическая гребля

обучение

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. С нового учебного года жительница Бекабадского района Ташкентской области будет обучаться академической гребле в Центре подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта в Гулистане.Об этом сообщает пресс-служба администрации Сырдарьинской области.Центр предоставляет воспитанникам проживание и четырехразовое бесплатное питание, а в свободное время — возможность изучать программирование и IT –технологии.Напомним, что в конце декабря 2022 года в социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Бекабадского района Ташобласти в одиночку переплывает реку на лодке, чтобы попасть в школу в Гулистанском районе Сырдарьи.После этого случая, который взорвал интернет, хоким Сырдарьинской области пришел в школу, где учится героиня видео — Замира Туйчиева, где встретился с мамой девочки. Он пообещал оказать всю необходимую помощь для получения школьницей качественного образования, говорится в сообщении.

узбекистан

сырдарьинская область

ташкентская область

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