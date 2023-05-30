Визиты Эрдогана в Узбекистан в разные годы — 13 самых ярких моментов

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Ислам Каримов во время переговоров во дворце Дурмен в 2003 году.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Ислам Каримов во время переговоров во дворце Дурмен в 2003 году.
Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан в ноябре 2016 года. Первая встреча с Шавкатом Мирзиёевым в качестве президента.
Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан в ноябре 2016 года. Первая встреча с Шавкатом Мирзиёевым в качестве президента.
Президент Турции осматривает достопримечательности Самарканда, 2016 год.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев молятся у могилы покойного президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде, 2016 год.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев молятся у могилы покойного президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде, 2016 год.
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в мае 2018 года. В результате переговоров глав двух государств в Куксарое было подписано 25 документов.
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в мае 2018 года. В результате переговоров глав двух государств в Куксарое было подписано 25 документов.
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают архитектурные памятники Бухары, 2018 год.
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают архитектурные памятники Бухары, 2018 год.
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в Бухаре, 2018 год.
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в Бухаре, 2018 год.
Шавкат Мирзиёев показывает Реджепу Эрдогану комплекс "Янги Узбекистон", март 2022 года.
Шавкат Мирзиёев показывает Реджепу Эрдогану комплекс "Янги Узбекистон", март 2022 года.
Первые леди Узбекистана и Турции Зироат Мирзиёева и Эмине Эрдоган готовят сумаляк, март 2022 года.
Первые леди Узбекистана и Турции Зироат Мирзиёева и Эмине Эрдоган готовят сумаляк, март 2022 года.
Визит президента Турции Эрдогана в Самарканд для участия в саммите ШОС в сентябре 2022 года. Президент с супругой спускаются с борта лайнера.
Визит президента Турции Эрдогана в Самарканд для участия в саммите ШОС в сентябре 2022 года. Президент с супругой спускаются с борта лайнера.
В рамках Самаркандского саммита ШОС состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сентябрь 2022 года.
В рамках Самаркандского саммита ШОС состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сентябрь 2022 года.
Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила выставку "Краски Узбекистана", организованную для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств, сентябрь 2022 года.
Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила выставку "Краски Узбекистана", организованную для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств, сентябрь 2022 года.