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https://uz.sputniknews.ru/20230530/erdogan-prezident-turtsii-vizit-uzbekistan-foto-35452461.html
Визиты Эрдогана в Узбекистан в разные годы — 13 самых ярких моментов
Визиты Эрдогана в Узбекистан в разные годы — 13 самых ярких моментов
Как проходили поездки Эрдогана в Узбекистан
2023-05-30T14:30+0500
2023-05-30T16:34+0500
фото
реджеп тайип эрдоган
узбекистан
политика
шавкат мирзиёев
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узбекистан фото эрдоган мирзиёев турция политика
узбекистан фото эрдоган мирзиёев турция политика

Визиты Эрдогана в Узбекистан в разные годы — 13 самых ярких моментов

14:30 30.05.2023 (обновлено: 16:34 30.05.2023)
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Шавкат Мирзиёев поздравил Реджепа Эрдогана с переизбранием на второй президентский срок. Свой первый официальный визит в республику будущий турецкий лидер совершил в 2003 году, занимая пост премьер-министра. Как проходили его поездки в Узбекистан — в нашей фотоленте.
© AP Photo / STR

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Ислам Каримов во время переговоров во дворце Дурмен в 2003 году.

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Ислам Каримов во время переговоров во дворце Дурмен в 2003 году. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / STR

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Ислам Каримов во время переговоров во дворце Дурмен в 2003 году.

© Официальный сайт президента Турции

Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан в ноябре 2016 года. Первая встреча с Шавкатом Мирзиёевым в качестве президента.

Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан в ноябре 2016 года. Первая встреча с Шавкатом Мирзиёевым в качестве президента. - Sputnik Узбекистан
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© Официальный сайт президента Турции

Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан в ноябре 2016 года. Первая встреча с Шавкатом Мирзиёевым в качестве президента.

© AP Photo / Kayhan Ozer

Президент Турции осматривает достопримечательности Самарканда, 2016 год.

Президент Турции осматривает достопримечательности Самарканда, 2016 год. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Kayhan Ozer

Президент Турции осматривает достопримечательности Самарканда, 2016 год.

© Официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев молятся у могилы покойного президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде, 2016 год.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев молятся у могилы покойного президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде, 2016 год. - Sputnik Узбекистан
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© Официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев молятся у могилы покойного президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде, 2016 год.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в мае 2018 года. В результате переговоров глав двух государств в Куксарое было подписано 25 документов.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в мае 2018 года. В результате переговоров глав двух государств в Куксарое было подписано 25 документов. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в мае 2018 года. В результате переговоров глав двух государств в Куксарое было подписано 25 документов.

© Пресс-служба президента Узбекистана /

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают архитектурные памятники Бухары, 2018 год.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают архитектурные памятники Бухары, 2018 год. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана /

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают архитектурные памятники Бухары, 2018 год.

© Пресс-служба президента Узбекистана /

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в Бухаре, 2018 год.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в Бухаре, 2018 год. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана /

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в Бухаре, 2018 год.

© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в марте 2022 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой прибыл в Узбекистан с официальным визитом. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в марте 2022 года.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев показывает Реджепу Эрдогану комплекс "Янги Узбекистон", март 2022 года.

Шавкат Мирзиёев показывает Реджепу Эрдогану комплекс &quot;Янги Узбекистон&quot;, март 2022 года. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев показывает Реджепу Эрдогану комплекс "Янги Узбекистон", март 2022 года.

© Пресс-служба президента Турции

Первые леди Узбекистана и Турции Зироат Мирзиёева и Эмине Эрдоган готовят сумаляк, март 2022 года.

Первые леди Узбекистана и Турции Зироат Мирзиёева и Эмине Эрдоган готовят сумаляк, март 2022 года. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Турции

Первые леди Узбекистана и Турции Зироат Мирзиёева и Эмине Эрдоган готовят сумаляк, март 2022 года.

© ШОС

Визит президента Турции Эрдогана в Самарканд для участия в саммите ШОС в сентябре 2022 года. Президент с супругой спускаются с борта лайнера.

Визит президента Турции Эрдогана в Самарканд для участия в саммите ШОС в сентябре 2022 года. Президент с супругой спускаются с борта лайнера. - Sputnik Узбекистан
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© ШОС

Визит президента Турции Эрдогана в Самарканд для участия в саммите ШОС в сентябре 2022 года. Президент с супругой спускаются с борта лайнера.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В рамках Самаркандского саммита ШОС состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сентябрь 2022 года.

В рамках Самаркандского саммита ШОС состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сентябрь 2022 года. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

В рамках Самаркандского саммита ШОС состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сентябрь 2022 года.

© Из личного архива Саиды Мирзиёевой

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила выставку "Краски Узбекистана", организованную для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств, сентябрь 2022 года.

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила выставку &quot;Краски Узбекистана&quot;, организованную для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств, сентябрь 2022 года. - Sputnik Узбекистан
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© Из личного архива Саиды Мирзиёевой

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила выставку "Краски Узбекистана", организованную для первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств, сентябрь 2022 года.

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