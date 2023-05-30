Визиты Эрдогана в Узбекистан в разные годы — 13 самых ярких моментов

Подписаться на

Шавкат Мирзиёев поздравил Реджепа Эрдогана с переизбранием на второй президентский срок. Свой первый официальный визит в республику будущий турецкий лидер совершил в 2003 году, занимая пост премьер-министра. Как проходили его поездки в Узбекистан — в нашей фотоленте.