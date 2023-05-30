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"Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан
"Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан
Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики республики Журабеком Мирзамахмудовым.
2023-05-30T18:07+0500
2023-05-30T18:07+0500
2023-05-30T18:07+0500
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узбекистан
энергетика
газ
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Компания "Газпром" обсуждает с руководством Узбекистана возможность поставки российского газа в республику, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".Это может стать одной из мер по реализации дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли.Напомним, в ноябре 2022 года Россия выступила с инициативой создания "тройственного газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном, предполагающим транзит российского газа через территории этих стран. В январе текущего года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в газовой отрасли, которая предусматривает транзит российского газа по газопроводу "Средняя Азия — Центр", проходящему через Узбекистан и Казахстан.В начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки и возможности поставок газа. А в конце мая замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил журналистам, что параметры проекта "газового союза" в настоящее время прорабатываются.Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По трубопроводам газ поступал в Кыргызстан, на Украину, в Молдову, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
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узбекистан россия поставки газа тройственный газовый союз газпром алексей миллер министр энергетики журабек мирзамахмудов
узбекистан россия поставки газа тройственный газовый союз газпром алексей миллер министр энергетики журабек мирзамахмудов
"Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан
Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики республики Журабеком Мирзамахмудовым.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik
. Компания "Газпром" обсуждает с руководством Узбекистана возможность поставки российского газа в республику, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия, в том числе по вопросу поставок российского газа в Узбекистан", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".
Это может стать одной из мер по реализации дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли.
Напомним, в ноябре 2022 года Россия выступила с инициативой создания "тройственного газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном, предполагающим транзит российского газа через территории этих стран. В январе текущего года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в газовой отрасли, которая предусматривает транзит российского газа по газопроводу "Средняя Азия — Центр", проходящему через Узбекистан и Казахстан.
В начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки и возможности поставок газа. А в конце мая замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил журналистам, что параметры проекта "газового союза" в настоящее время прорабатываются.
Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По трубопроводам газ поступал в Кыргызстан, на Украину, в Молдову, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.