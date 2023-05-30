https://uz.sputniknews.ru/20230530/gazprom-uzbekistan-postavki-rossiyskogo-gaza-35512923.html

"Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан

"Газпром" обсуждает возможность поставок российского газа в Узбекистан

Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики республики Журабеком Мирзамахмудовым.

2023-05-30T18:07+0500

2023-05-30T18:07+0500

2023-05-30T18:07+0500

россия

узбекистан

энергетика

газ

газпром

джурабек мирзамахмудов

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Компания "Газпром" обсуждает с руководством Узбекистана возможность поставки российского газа в республику, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".Это может стать одной из мер по реализации дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли.Напомним, в ноябре 2022 года Россия выступила с инициативой создания "тройственного газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном, предполагающим транзит российского газа через территории этих стран. В январе текущего года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в газовой отрасли, которая предусматривает транзит российского газа по газопроводу "Средняя Азия — Центр", проходящему через Узбекистан и Казахстан.В начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки и возможности поставок газа. А в конце мая замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил журналистам, что параметры проекта "газового союза" в настоящее время прорабатываются.Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По трубопроводам газ поступал в Кыргызстан, на Украину, в Молдову, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.

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