https://uz.sputniknews.ru/20230530/malayziya-uzbekistan-eksport-chereshnya-35486255.html

Малазийцы наслаждаются вкусом и ароматом узбекской черешни

Малазийцы наслаждаются вкусом и ароматом узбекской черешни

В Малайзию из Узбекистана также поставляют сублимированные дыни, инжир, абрикосы и другие продукты

2023-05-30T09:23+0500

2023-05-30T09:23+0500

2023-05-30T09:50+0500

узбекистан

малайзия

черешня

сельское хозяйство

продукция

плодоовощная продукция

экспорт

экономика

экономика

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Очередную партию узбекской черешни доставили на рынок Малайзии при поддержке посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре, сообщает ИА "Дунё". Ее поставляют предприятия-экспортеры республики двум малазийским компаниям. Одна из них импортирует из Узбекистана продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Так, в Малайзию уже поставлены сублимированные дыни, инжир, абрикосы, в общей сложности семь различных продуктов под брендом "Bonaf Crunchy". По словам коммерческого директора этой компании Реймонда Чонга, свежесобранную узбекскую черешню будут продавать в крупных розничных сетях Малайзии, в том числе на электронной площадке "Snackspot". Поставку следующей партии продукции запланировали на июнь текущего года.

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