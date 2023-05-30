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https://uz.sputniknews.ru/20230530/malayziya-uzbekistan-eksport-chereshnya-35486255.html
Малазийцы наслаждаются вкусом и ароматом узбекской черешни
Малазийцы наслаждаются вкусом и ароматом узбекской черешни
В Малайзию из Узбекистана также поставляют сублимированные дыни, инжир, абрикосы и другие продукты
2023-05-30T09:23+0500
2023-05-30T09:50+0500
узбекистан
малайзия
черешня
сельское хозяйство
продукция
плодоовощная продукция
экспорт
экономика
экономика
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Очередную партию узбекской черешни доставили на рынок Малайзии при поддержке посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре, сообщает ИА "Дунё". Ее поставляют предприятия-экспортеры республики двум малазийским компаниям. Одна из них импортирует из Узбекистана продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Так, в Малайзию уже поставлены сублимированные дыни, инжир, абрикосы, в общей сложности семь различных продуктов под брендом "Bonaf Crunchy". По словам коммерческого директора этой компании Реймонда Чонга, свежесобранную узбекскую черешню будут продавать в крупных розничных сетях Малайзии, в том числе на электронной площадке "Snackspot". Поставку следующей партии продукции запланировали на июнь текущего года.
узбекистан
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узбекистан малайзия экспорт черешня дыня инжир абрикосы продукты сельскохозяйственная продукция электронная площадка snackspot экономика
узбекистан малайзия экспорт черешня дыня инжир абрикосы продукты сельскохозяйственная продукция электронная площадка snackspot экономика

Малазийцы наслаждаются вкусом и ароматом узбекской черешни

09:23 30.05.2023 (обновлено: 09:50 30.05.2023)
© Пресс-служба Государственного комитета по статистике УзбекистанаЧерешня
Черешня - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© Пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана
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В Малайзию из Узбекистана также поставляют сублимированные дыни, инжир, абрикосы и другие продукты.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Очередную партию узбекской черешни доставили на рынок Малайзии при поддержке посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре, сообщает ИА "Дунё".
Ее поставляют предприятия-экспортеры республики двум малазийским компаниям.
Одна из них импортирует из Узбекистана продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Так, в Малайзию уже поставлены сублимированные дыни, инжир, абрикосы, в общей сложности семь различных продуктов под брендом "Bonaf Crunchy".
По словам коммерческого директора этой компании Реймонда Чонга, свежесобранную узбекскую черешню будут продавать в крупных розничных сетях Малайзии, в том числе на электронной площадке "Snackspot".
Поставку следующей партии продукции запланировали на июнь текущего года.
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